Dramat w samolocie do Paryża. Nie żyje ojciec i trener dwukrotnego mistrza świata

29-letni Fin Aleksi Leppa to dwukrotny mistrz świata w strzelectwie z 2018 roku z zawodów rozegranych w Changwon. Mimo że miał już dwa medale MŚ, to rywalizacja w Paryżu była jego debiutem w igrzyskach olimpijskich.

Tragedia Fina. W drodze na igrzyska w Paryżu zmarł jego ojciec

Aleksi Leppa dwa dni przed rozpoczęciem zmagań w stolicy Francji otrzymał tragiczną wiadomość. Okazało się bowiem, że w piątek, w dniu inauguracji igrzysk olimpijskich w samolocie lecącym właśnie do Paryża na skutek choroby zmarł jego ojciec - Mark Leppa.

- Bez niego nigdy bym tutaj nie był. Zrobił dla mnie tak wiele, absolutnie wszystko, bym się rozwijał. Naprawiał dla mnie wszystko. Poświęcił swoje życie, abym mógł odnieść sukces - mówił Aleksi Leppa ze łzami w oczach w rozmowie dla norweskiego NRK.

Razem z ojcem niezwykle ciężko pracowali, aby dostać się na igrzyska olimpijskie. Jest dwukrotnym byłym mistrzem świata, ale celem duetu Leppa zawsze były igrzyska olimpijskie - piszą dziennikarze.

- Mój ojciec miał raka i nie był w najlepszym stanie. Ostatnio jednak nie dostrzegliśmy niczego niepokojącego - dodał Leppa w rozmowie z "Ilta Sanomat".

W niedzielę Leppa rywalizował w zawodach w hali w Chateauroux w strzelaniu z karabinu pneumatycznego z 10 metrów. Na ramieniu miał czarną opaskę żałobną. W debiucie olimpijskim zajął 22. miejsce.

- To najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem. To dla mnie ogromne przeżycie, że tu jestem, ale taty nie ma, żeby zobaczyć, jak strzelam. Myślę, że byłby dumny z mojego występu - powiedział Leppa.

- To był szok, gdy dostałem tę wiadomość. Cóż, każdy, kto kogoś stracił, może sobie wyobrazić, że to był bardzo trudny moment. Marko zrobił wszystko dla strzelectwa. Był trenerem, organizatorem zawodów i sędzią międzynarodowym. Dzięki swojej pracy był postacią dobrze znaną wśród młodych fińskich sportowców w wielu dyscyplinach sportowych. Od kilkudziesięciu lat szkolił młodych mężczyzn i kobiet do służby wojskowej - przyznał dla NRK Ville Hayrinen, dyrektor sportowy fińskiej reprezentacji.

Dodał też, że Leppa otrzymuje duże wsparcie od całego sztabu reprezentacji Finlandii.

