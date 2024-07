Sytuacja szybko się zmieniła. Tak wygląda droga Świątek do złota [DRABINKA]

"Spełniło się najgorsze" - pisaliśmy po losowaniu drabinki olimpijskiego turnieju singlowego. Na potencjalnej drodze Igi Świątek do finału znalazły się świetne tenisistki. Już w III rundzie mógł ją czekać mecz z Lindą Noskovą (27. WTA). A dalej? Między innymi bardzo groźna dla Igi Świątek Jelena Ostapenko (11. WTA). Polka jeszcze nigdy z nią nie wygrała.

Najgroźniejsze rywalki Świątek odpadają z igrzysk. Co ją czeka w kolejnych rundach?

Tylko że sytuacja bardzo szybko zmieniła się na korzyść Igi Świątek. Reprezentantka Polski zagrała dopiero dwa mecze - z Iriną-Camelią Begu (6:2, 7:5) i Diane Parry (6:1, 6:1) - a już teraz nie musi się obawiać pojedynków z najgroźniejszymi przeciwniczkami. Wszystko dzięki temu, że na razie turniej tenisowy na igrzyskach olimpijskich jest pełen niespodzianek.

W III rundzie Igę Świątek czeka mecz z Xiyu Wang. To dopiero 52. zawodniczka rankingu WTA. Wyeliminowała ona wyżej klasyfikowaną Dianę Sznajder (24. WTA) oraz Lindę Noskovą (27. WTA). Do tej pory Iga Świątek zagrała z nią jeden mecz i go wygrała.

W ćwierćfinale na Polkę będzie czekać zwyciężczyni meczu Camila Osorio - Danielle Collins. Amerykanka w rankingu WTA zajmuje 9. miejsce, ale na siedem meczów z Igą Świątek wygrała tylko raz. Za to obecność Osorio (83. WTA) na tym etapie to sensacja. Kolumbijka wyeliminowała już Dajanę Jastremską (28. WTA) oraz jeden z tenisowych koszmarów Igi Świątek - Jelenę Ostapenko.

W ewentualnym półfinale Iga Świątek może trafić na Angelique Kerber (212. WTA). Niemka w ostatnim turnieju w karierze spisuje się dobrze i w III rundzie czeka ją mecz z Leylah Fernandez (25. WTA). Poza tym w tej części drabinki znajdują się jeszcze Qinwen Zheng (7. WTA) i Emma Navarro (15. WTA). Ich spotkanie będzie jednym z hitów tej fazy turnieju.

Do wielu sensacji nie doszło za to w drugiej części drabinki. Rywalki z tego grona Iga Świątek może spotkać dopiero w finale. Wciąż grają Jessica Pegula (6. WTA), Barbora Krejcikova (10. WTA), Jasmine Paolini (5. WTA), Maria Sakkari (8. WTA), Coco Gauff (2. WTA). "Najgorszą" zawodniczką z rankingu WTA, która wciąż ma szansę na finał jest Anna Schmiedlova (67. WTA). W III rundzie czeka ją mecz z Jasmine Paolini.

Iga Świątek obecnie przygotowuje się do meczu z Xiyu Wang. Reprezentantka Polski zagra to spotkanie we wtorek 30 lipca nie wcześniej niż o godzinie 19:00.

Drabinka Igi Świątek do finału na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024: