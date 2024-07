Legenda odpada z igrzysk olimpijskich! Świątek traci rywalkę

Iga Świątek bardzo udanie rozpoczęła zmagania na igrzyskach olimpijskich. W pierwszej rundzie z drobnymi problemami pokonała 6:2, 7:5 Irinę - Camelię Begu. W kolejnym etapie czekało ją starcie z Diane Parry. Spotkanie odbyło się w poniedziałek. Polka nie dała rywalce najmniejszych szans i pewnie wygrała 6:1, 6:1.

Caroline Wozniacki wylatuje z turnieju. Collins w następnej rundzie

Tego samego dnia odbyło się również starcie byłej liderki rankingu WTA i triumfatorki Australian Open Caroline Wozniacki z Danielle Collins. Amerykanka lepiej rozpoczęła to spotkanie i przełamała rywalkę już w czwartym gemie. Następnie utrzymała własne podanie i dzięki temu pewnie prowadziła 4:1. Wydawało się, że Wozniacki wróci do gry, ponieważ doprowadziła do stanu 3:4. Chwilę później znów jednak przegrała gema przy własnym podaniu i na więcej nie było jej stać. Ostatecznie Collins wygrała pierwszego seta 6:3.

Druga partia była bardzo wyrównana. Obie tenisistki świetnie prezentowały się przy własnym podaniu i szły punkt za punkt. Kluczowe wydarzenia miały miejsce w ósmym gemie. Wówczas Wozniacki przełamała rywalkę. Ostatecznie wystarczyło to do zwycięstwa 6:3. Tym samym do rozstrzygnięcia potrzebna była trzecia partia.

W niej szybko byliśmy świadkami po jednym przełamaniu po obu stronach. Niedługo później Collins ponownie okazała się lepsza przy podaniu rywalki. Dzięki temu prowadziła 4:2 i nie pozwoliła już zbliżyć się Dunce. Finalnie wygrała 6:3, a w całym meczu 6:3, 3:6, 6:3. W kolejnym etapie zmierzy się z Camilą Osorio.

Jeśli Collins pokona Kolumbijkę, to w ćwierćfinale może ją czekać rywalizacja z Igą Świątek. Polka wcześniej musi jednak pokonać Xiyu Wang. Ich mecz zaplanowany jest na wtorek.