Linette wypaliła do dziennikarza. "Jezus Maria, ale pan pytanie zadał"

- To było frustrujące - przyznała Magda Linette, podsumowując swoją grę w meczu pierwszej rundy debla w turnieju olimpijskim, w którym była już mocno zmęczona. 32-letnia tenisistka ma za sobą szalony czas. Partnerująca jej Alicja Rosolska z kolei zaprezentowała się po raz pierwszy od roku, bo dopiero co wróciła z przerwy macierzyńskiej. A przygotowania do igrzysk zaburzyły jej różne kłopoty zdrowotne. Te wszystkie okoliczności mocno przyczyniły się do tego, że Polki przegrały z Ukrainkami Martą Kostiuk i Dajaną Jastremską 4:6, 1:6.

Rosolska "matkowała" Linette wieczorem przed meczem. Polki wyliczają, co poszło nie tak

- Ala napisała do mnie, że wraca i spytała, czy mam w planie debla w turnieju olimpijskim. Nie miałam, ale jak Ala pyta, to dla niej zawsze będę dostępna - zapewniła Linette, gdy podczas tegorocznego Wimbledonu opowiadała dziennikarzom o planowanym połączeniu sił z Rosolską podczas igrzysk w Paryżu.

Wcześniej druga z Polek, która pod koniec stycznia urodziła drugie dziecko, nie ogłaszała oficjalnie chęci wznowienia kariery. A ostatni aż do teraz oficjalny mecz rozegrała podczas ubiegłorocznego Wimbledonu. Z Linette już nieraz startowały wspólnie - czy to na igrzyskach, czy w drużynowym Pucharze Billie Jean King. A koleżanka z kortu nie kryła, że jest zawsze na jej wezwanie.

- Ala była przy mnie, gdy wchodziłam do touru. Zajmowała się mną, była pierwszą osobą, która zawsze mi pomagała. Cieszę się więc, że teraz ja będę miała szansę jej pomóc - zaznaczyła na początku lipca Linette.

Teraz w wiosce olimpijskiej, jak się okazuje, Rosolska również jej "matkowała". - Mówiłam Magdzie, by szła spać, bo już późno - wspomina ze śmiechem prawie 39-letnia specjalistka od gry podwójnej.

A stawiająca przede wszystkim na grę pojedynczą Linette w ostatnich dniach zbyt dużo czasu na sen i odpoczynek nie miała. Jeszcze w piątek rywalizowała z powodzeniem w finale turnieju WTA w Pradze. Potem szybko przenosiła się do Paryża, by zdążyć na igrzyska. W sobotni wieczór zaliczyła ślubowanie olimpijskie, a dzień później rozegrała pierwszy mecz w singlu. I sprawiła niespodziankę, pokonując w dwóch setach Mirrę Andriejewą, tegoroczną półfinalistkę Roland Garros. Po tym spotkaniu mówiła z uśmiechem dziennikarzom, że była tak zmęczona intensywnością ostatnich dni, że nie miała siły się stresować.

Poznanianka nie miała czasu na odpoczynek, bo w poniedziałek czekał ją podwójny występ. I to w postaci kolejnego dużego wyzwania - najpierw druga runda singla z Włoszką Jasmine Paolini, która siedem tygodni temu dotarła do finału Roland Garros, a następnie wspomniany debel.

Pod koniec meczu z Paolini Linette miała już wyraźne kłopoty zdrowotne wynikające ze zmęczenia. Po czterech godzinach przerwy przystąpiła jednak do gry podwójnej. Zaprzeczyła, gdy spytałam, czy gdyby nie chodziło o Rosolską, to by zrezygnowała.

- Jak już się zdecydowałam grać, to grałam. W Londynie mówiłam, że jestem zawsze dla Ali, ale tym razem to Ala była dla mnie, bo ja jej bardziej potrzebowałam. Zdążyłam się troszkę zregenerować. Miałam też świadomość, że będę miała do pokrycia tylko połowę kortu - tłumaczyła.

Ale o ile Polki bardzo dobrze zaczęły, bo prowadziły z rozstawionymi z numerem siódmym rywalkami 2:0 i miały szansę na przewagę 3:0, to potem ich gra się stopniowo sypała i Kostiuk z Jastremską pewnie zdobywały kolejne gemy. Pod koniec meczu Linette znów zmęczenie dawało się we znaki - a to kucała, a to łapała się za bark lub odchylała się i kładła rękę na plecach. Sama nie kryła, że była daleka od najlepszej dyspozycji w tym spotkaniu.

- Byłam dość wolna, a dziewczyny grały bardzo szybko. Miałam wrażenie, że nie zbierałam się do tych uderzeń wystarczająco szybko. Popełniałam za dużo błędów jak na siebie. Nie dawałam Ali zbyt wielu szans, chciałam dużo więcej wypracować. To było frustrujące. Z drugiej strony dziewczyny zawiesiły dość wysoko poprzeczkę za sprawą szybkiej gry - oceniła półfinalistka Australian Open 2023.

Rosolska również wskazała na niedoskonałości w swojej grze. Przyznała, że wznowiła karierę w pośpiechu i w związku z tym, że nie zaliczyła wcześniej żadnego startu na przetarcie, to nie wiedziała, czego się spodziewać.

- Byłam nastawiona optymistycznie do powrotu, ale niestety, podczas przygotowań trafiły się przygody zdrowotne. Najpierw kamienie w nerkach, potem COVID-19 tuż przed samymi igrzyskami. Musiałam opóźnić lot. Szykowałam się do gry i co było lepiej, to znowu coś się pojawiało. A co do dziś, to dziewczyny grały szybko i siłowo i widziałam, że nie umiałam się zebrać po ich serwisie. O dziwo na siatce z refleksem było dobrze. Myślałam, że będę wolniejsza, a z głębi kortu będzie gorzej, a było odwrotnie - analizowała doświadczona tenisistka.

To był jej czwarty występ w igrzyskach. Startowała wcześniej w Pekinie, Londynie i Tokio. Za każdym razem odpadała w 1. rundzie. W stolicy Japonii też partnerowała jej Linette.

- To coś niesamowitego. Dla niej to bardzo ważne, dla mnie również. Jeśli mogę pomóc, to jasne. Nawet gdy będę musiała rozegrać nie wiadomo ile meczów. Dla niej zawsze - deklarowała na początku lipca Linette, która w obsadzie igrzysk znalazła się po raz trzeci.

Gdy jeden z dziennikarzy zwrócił się do Rosolskiej, wspominając, że to jej czwarte igrzyska i coś się nieuchronnie kończy, to Linette żartobliwie interweniowała.

- Jezus Maria, ale pan pytanie zadał. Mam nadzieję, że jego druga część będzie bardziej budująca - zaznaczyła poznanianka.

Rosolska na razie jeszcze końca kariery nie ogłasza, choć nie kryje, że o szósty start w igrzyskach byłoby jej bardzo trudno.

- Co prawda ciało nie odmawia mi posłuszeństwa, ale mam rodzinę. Gdybym była singielką, to pewnie grałabym - jak Martina Navratilova - do 50-tki - rzuciła z uśmiechem.