Polak świetnie zaczął finał w Paryżu. A potem taki błąd

36-letni Grzegorz Hedwig do finału awansował szczęśliwie. W półfinale zajął, ostatnie, dwunaste miejsce premiowane awansem do decydującego wyścigu. Polak aż trzy razy dotknął tyczki, za co otrzymał sześć sekund karnych, kończąc próbę w czasie 104,24 s.

Hedwig zawiódł w drugiej części toru. Nie zdobędzie medalu w Paryżu

W finale Hedwig nie był wymieniany w gronie faworytów do medalu. Polak płynął jako pierwszy w 12-osobowej stawce.

Przez pierwszą część toru Hedwig spisał się bardzo dobrze. Niestety, w drugiej części miał problemy, minął jedną bramkę i stracił dużo czasu. W sumie miał wynik 103,81, ale dostał też dwie sekundy kary od sędziów i ostatecznie jego rezultat to 105,81. Po zaledwie czterech występach wiadomo było, że Polak nie zdobędzie medalu. Ostatecznie zakończył rywalizację na dziesiątej pozycji. Dla Hedwiga był to trzeci start na igrzyskach olimpijskich i osiągnął najlepszy rezultat. W 2016 roku zakończył rywalizację na dwunastym miejscu, a cztery lata później - na 14.

Złoty medal w Paryżu wywalczył reprezentant gospodarzy - Nicolas Gestin, który miał fenomenalny czas - 91,36. Srebrny medal wywalczył Adam Burgess (Wielka Brytania, 96,84), a brązowy Matej Benus (Słowenia, 97,03).

Co ciekawe, narzeczoną Hedwiga jest Klaudia Zwolińska, która w Paryżu sięgnęła po srebrny medal. - Dużo rzeczy musi się złożyć na to, żeby się udało odnieść sukces. Jeśli człowiek jest dobrze przygotowany, ma to wszystko poukładane, to powinno być dobrze. Kajakarstwo górskie jest takim sportem, poziom w kanadyjkach jest tak wyrównany, że każdy, kto pojedzie na igrzyska, może zdobyć medal - mówił przed finałem Hedwig w rozmowie z Gazetą Krakowską.