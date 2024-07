Nie przegrała od 2019 roku. Nie mogła uwierzyć, co się stało w Paryżu!

Po piątkowej ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich dzień później rywalizacja rozpoczęła się na dobre. W Paryżu kibice mogli oglądać m.in. pojedynki judo, w których udział wzięła czterokrotna mistrzyni świata Uta Abe. Japonka była największą faworytką do zgarnięcia złotego medalu w kategorii do 52 kg. Wszystko przez to, że nie przegrała żadnego oficjalnego turnieju od... 2019 roku! Tymczasem rzeczywistość okazała się niezwykle brutalna.

Wielka mistrzyni nie wytrzymała. Wpadła w szał po porażce

W niedzielę 24-latka w 1/8 finału zmierzyła się z reprezentantką Uzbekistanu Diyorą Keldiyorovą. Tuż na początku czwartej minuty starcia japońska mistrzyni nagle przegrała przez ippon (decyzję sędziowską o zakończeniu walki przed czasem - red.). Zaraz po sygnalizacji arbitrów Abe przez chwilę nie chciała podnieść się z maty. Rozpaczliwie patrzyła w kierunku sędziego, mając nadzieję, że to, co stało się przed chwilą, to tylko zły sen.

Japonka nie chciał uwierzyć w swoją porażkę. W końcu po zakończeniu pojedynku podała rękę zwycięskiej przeciwniczce, jednak chwilę później wpadła w szał. Nie mogła zapanować nad emocjami. Dosłownie rwała włosy z głowy, po czym zaczęła rozpaczliwie krzyczeć.

Nie pomogła nawet interwencja jej trenera, który próbował pocieszyć swoją zawodniczkę. Kibice również dodawali jej otuchy gromkimi brawami, jednak Uta Abe nadal nie potrafiła dojść do siebie przez dobrych kilka minut. Przykro patrzyło się na tak wielką histerię czterokrotnej mistrzyni.

Ciekawostką jest fakt, że trzy lata temu podczas IO w Tokio Japonka zdobyła złoty medal, a kilka minut później mistrzem olimpijskim został również jej brat Hifumi, który w niedzielę po pokonaniu Brazylijczyka Williana Limy 10:0 znów sięgnął po złoto. Niestety jego siostrze ta sztuka się nie udała. Tym razem to pogromczyni Japonki - Diyora Keldiyorova - została mistrzynią. W finale rozprawiła się z Distrią Krasniqi z Kosowa.