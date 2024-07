Alarm dla paryżan! Iga Świątek ostrzega kierowców

Iga Świątek gładko pokonała Diane Parry 6:1, 6:1 w drugiej rundzie igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Krótko po meczu Polka spotkała się z grupą dziennikarzy z naszego kraju.

Przedstawiamy zapis rozmowy między nami a Igą.

Wyszło słońce, zrobiło się ciepło i od razu zagrałaś lepiej niż w poprzedniej rundzie (z Rumunką Begu Iga wygrała 6:2, 7:5, a mecz toczył się w zimnie i pod dachem).

- Tak, nie da się ukryć, że wykorzystałam warunki. Chciałam używać swojego topspina, żeby odrzucać przeciwniczkę.

Teraz zagrasz z bardzo mocną fizycznie Chinką Xiyu Wang. Grałyście w tym sezonie w Madrycie (Świątek wygrała 6:1, 6:4), pewnie będziesz znów ją chciała zmusić do biegania?

- Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, bo dopiero co zeszłam z poprzedniego meczu. Ale przygotujemy się taktycznie, wyciągniemy wnioski z Madrytu, a przede wszystkim jak się skoncentruję na sobie i na tym, co chcę zrobić na korcie, to powinno być okej.

Drugą rundę grałaś w 30 stopniach Celsjusza, trzecią we wtorek zagrasz w być może aż 36 stopniach. Czy to nie jest aż za ciepło, czy taki upał nie przeszkadza?

- Dawno nie grałam przy 36 stopniach, więc zobaczymy. Ale jestem przygotowana fizycznie, na korcie na pewno skorzystam z lodu, żeby się schładzać w przerwach.

Jak ci się podobają igrzyska po kilku pierwszych dniach?

- Bardzo mi się podobają. A najbardziej się cieszę, że mamy już pierwszy medal, że jest sukces dla Polski i uskrzydlające dla nas wydarzenie. Super, że mamy mocny zespół i że atmosfera jest świetna. Chociaż ja zaczerpnę jej więcej dopiero jak skończę swoje zawody. Mam nadzieję, że zostanę wtedy w Paryżu na kilka dni, żeby oglądać naszych sportowców.

Na zawody których polskich sportowców najbardziej chciałabyś się tu wybrać?

- Chciałabym zobaczyć przede wszystkich siatkarki i siatkarzy, w hali i plażowych. I koszykarzy 3x3. Chciałabym też pójść na gimnastykę, żeby tego doświadczyć. Ogólnie sporo jest sportów, które chciałabym zobaczyć, bo wielu nie widziałam jeszcze nigdy na żywo. Mam nadzieję, że zostanie mi kilka dni i każdego dnia będę w stanie zobaczyć inne sporty.

Czyli nie będziesz pędziła na jakiś amerykański turniej, żeby się przygotowywać do US Open?

- Dużo zależy od tego, jak potoczą się kolejne mecze, jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć.

Co tu robisz poza graniem w tenisa i trenowaniem?

- Ogólnie dobrze jem, mam tutaj lego, więc korzystam. Znam bardzo dobrze okolicę, więc chodzę do parków, ale kiedy nie pada, więc w ostatnie dni nie chodziłam. Mam tu też hulajnogę elektryczną, więc kierowcy muszą uważać, ha, ha! Na pewno dobrze się bawimy.

Generalnie robisz w trakcie igrzysk dokładnie to samo, co robisz będąc tu na Roland Garros?

- Właściwie wszystko robię tak samo, bo ja jestem rutyniarą, lubię mieć spokój i lubię z wyprzedzeniem wiedzieć, co będę robiła.

Ze swoich meczów czerpiesz radość czy mocniej odczuwasz presję?

- Jak najbardziej czerpię radość z meczów, szczególnie gdy przebiegają tak jak ten w drugiej rundzie. Wtedy czuję się pewna siebie, czuję, że mogę grać swoją grę, to są przyjemne mecze. Na pewno będąc w Paryżu, na tych kortach, zawsze mam szczególnie dużo radości.

A nie miałaś obaw, jak to będzie grać na tych swoich ulubionych kortach, ale przeciwko Francuzce, za którą siłą rzeczy była publiczność?

- Byłam na to przygotowana, więc mój poziom koncentracji był taki, że nie zwracałam na to uwagi. Ale francuscy kibice potraktowali mnie z szacunkiem. Potrafią kibicować agresywnie, a dzisiaj było naprawdę miło.

Nie spieszysz się na mecz Rafy Nadala z Novakiem Djokoviciem?

- Widzę, że szybko to idzie. A czy zdążę? To zależy czy macie do mnie jeszcze kilka pytań, czy mnie puścicie. Chciałabym to zobaczyć!

No to leć.

- Dzięki!