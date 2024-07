Tak we Francji piszą o zwycięstwie Igi Świątek na IO. Przejrzeli na oczy

Iga Świątek w nieco ponad godzinę rozprawiła się z Diane Parry i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju na igrzyskach w Paryżu. Polka niemal całkowicie zdominowała przeciwniczkę i nie dała jej pola do popisu. To zasmuciło francuskie media, które wierzyły, że ich rodaczka jest w stanie bardziej przeciwstawić się liderce rankingu WTA. "Nie dokonała cudu", "Przegrała z potęgą Polki" - czytamy.

