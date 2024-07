Nadal wprawił publikę w Paryżu w ekstazę. Było już 6:1, 4:0 dla Djokovicia!

To był już 60. mecz w karierze jednych z najlepszych tenisistów w historii tego sportu, którzy w sumie mają aż 46 zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych (Novak Djoković - 24, a Rafael Nadal - 22). Dotychczasowy bilans był niemal remisowy - 30-29 dla Djokovicia. W poniedziałek publiczność w komplecie wypełniła kort Philippe Chatrier na ich meczu drugiej rundy - tak, jakby to był finał igrzysk lub Rolanda Garrosa. Wszyscy liczyli na wielki mecz odwiecznych rywali, tym bardziej że mógł to być ich ostatni pojedynek w karierze, a w przypadku Nadala - nawet ostatni w singlu.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Zwolińska zdobyła srebro na igrzyskach. "Na dole trasy oddałam złoty medal"

Wielki charakter Nadala. Przegrywał już 1:6, 0:4 i się odrodził!

Od początku meczu Djoković (2. ATP) zdecydowanie częściej przejmował inicjatywę, a Nadal nie był w stanie tak dobrze się bronić, jak w latach świetności. Serb był też bardziej regularny i po kilku gemach w ogóle nie wyglądał na zmęczonego, w przeciwieństwie do Nadala (161. ATP).

- To wygląda, jakby Novak nie używał rakiety, tylko skalpela. Jest niesamowicie precyzyjny w tych wszystkich momentach, w których czuje, że ma przewagę - mówili komentatorzy Eurosportu. - Bardzo rzadko, a może nawet nigdy w 59 poprzednich meczach tak łatwo Djoković nie zdobywał przewagi w ataku. To ma związek z wieloma rzeczami - m.in. szybkość, reakcja na korcie Nadala jest słabsza, niż w poprzednich latach. Serb jest dziś zadaniowcem - wyszedł na kort, by jak najbardziej się rozprawić ze swoim największym rywalem - opisywali to, co widzieli.

Djoković wygrał pierwszego seta aż 6:1. Trwał on tylko 39 minut. Serb miał więcej winnerów (8-7) i popełnił dwa razy mniej niewymuszonych błędów (5-10). Djoković wygrał też więcej punktów zarówno po pierwszym (92-62 proc.), jak i po drugim podaniu (63-25 proc.). Duża była też przewaga w wygranych punktach - 29-14! Kibice co chwilę głośno śpiewali: "Rafa, Rafa!", słychać było, że to on ma zdecydowanie większe wsparcie na trybunach, ale to wsparcie nic Hiszpanowi nie dawało.

Po trzech gemach drugiego seta Serb miał sześć winnerów i zaledwie jeden niewymuszony błąd. Dla porównania liczby Hiszpana to: zero winnerów i sześć niewymuszonych błędów. Nic zatem dziwnego, że Djoković prowadził 3:0 z podwójnym przełamaniem. Gdy po raz drugi odebrał serwis Hiszpanowi, publiczność praktycznie zamilkła. Kibice nie tego oczekiwali, kupując bilety.

Nadal pokazał jednak wielki charakter i na korcie doszło jeszcze do wielkich emocji. Od stanu 0:4 Hiszpan zaczął grać znakomicie, jak za najlepszych lat i wygrał cztery gemy z rzędu! Kibice szaleli, cały czas mocno wspierali Nadala, który dwa razy z rzędu przełamał Djokovicia i doprowadził do remisu 4:4! W ósmym gemie mieliśmy największą wrzawę w spotkaniu, po tym jak Hiszpan przy drugiej szansie na przełamanie dokonał cudów w obronie i popisał się niesamowitą kontrą z forhendu.

W dziewiątym gemie Nadal serwował i obronił aż trzy break-pointy. Tego drugiego - w pięknym stylu, bo po świetnym woleju przy siatce. Przy czwartym Hiszpan już nie dał rady, bo Djoković zagrał doskonały skrót, do którego Nadal ruszył, ale w połowie drogi zrezygnował, bo wiedział, że do niego nie dobiegnie. Po wygranym gemie wiceliderowi światowego rankingu ATP zabrakło klasy, bo pokazał w stronę kibiców ręką na swoje ucho. Ostatecznie "Djoko" wygrał to spotkanie 6:1, 6:4.

Serb miał w tym meczu więcej winnerów (23-12) i popełnił mniej niewymuszonych błędów (17-20). Miał też zdecydowaną przewagę w punktach wygranych po pierwszym serwisie (80-55 proc.).

Djoković w 1/8 finału zagra ze zwycięzcą meczu Dominik Koepfer (Niemcy, 70. ATP) - Matteo Arnaldi (Włochy, 45. ATP).

Natomiast Nadal będzie jeszcze walczył w rywalizacji deblowej. We wtorek w parze z Carlosem Alcarazem zmierzy się z duetem z Holandii: Tallon Griekspoor/Wesley Koolhof.

II runda IO w Paryżu: Novak Djoković - Rafael Nadal 6:1, 6:4.