Kompromitacja w Paryżu. W sieci aż huczy po meczach Świątek i Linette. "Żałosne"

Na każdej dużej imprezie mogą przytrafić się mniejsze bądź większe wpadki, które wpływają np. na odbiór transmisji. Jednocześnie im wydarzenie ma większą rangę, tym niektóre błędy szczególnie rzucają się w oczy. Tak jest przy okazji igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie tablice z wynikami potrafią magicznie znikać, pokazywać zły wynik bądź z dużym opóźnieniem wskazywać poprawny.

Zobacz wideo Czy Iga Świątek wywalczy medal na igrzyskach olimpijskich? "Jestem o nią spokojny"

Kuriozalne błędy w transmisjach meczów tenisowych na igrzyskach olimpijskich w Paryżu

Takie przypadki miały miejsce podczas poniedziałkowych meczów Igi Świątek (6:1, 6:1 z Diane Parry) i Magdy Linette (4:6, 1:6 z Jasmine Paolini) w turnieju olimpijskim. W meczu Świątek w pierwszym secie tablica z wynikami nagle zniknęła i realizatorzy skupiali się na pozywaniu tablicy będącej przy korcie. Ostatecznie grafika z wynikiem wróciła do transmisji w drugim secie, gdy Świątek prowadziła 6:1, 2:1.

Z kolei w meczu Linette z Paolini był pokazywany niepoprawny wynik, czego podsumowaniem były statystyki po pierwszym secie pokazane w transmisji telewizyjnej. Włoszka wygrała go 6:4, a w statystykach pojawił się wynik... 5:4.

Statystyki po pierwszym secie meczu Magda Linette - Jasmine Paolini fot. TVP Sport

"Owszem, zdarzały się organizatorom wpadki, ale żeby nie zrobić dobrze działającego scoreboarda do transmisji i nie naprawić go przez trzy dni IO... Negatywnie to wpływa na odbiór transmisji, mimo wszystko. Tym bardziej że nie działa na wielu dyscyplinach" - ocenił Marcin Jaz ze Sport.pl we wpisie na portalu X. Problemy z wynikami nie dotyczą tylko tenisa, ale także pojawiały się na meczach siatkówki czy piłki ręcznej.

"Te problemy ze scoreboardami zakrawają już o lekką żenadę... Kolejny dzień i znów problemy" - czytamy na profilu Z kortu. Komentator tenisa Marek Furjan przytoczył z kolei sytuację z życia. "Przez około 10 lat pracowałem w roli "grafika" przy transmisjach TV (głównie piłka), więc bardzo współczuję osobom obsługującym to, bo tam się musi teraz palić. W jednej z firm w PL, po dużych błędach szef dzwonił i mówił "pracowałeś dziś za darmo". Trzymam za nich kciuki" - napisał.

Tego typu błędy nie irytują wyłącznie polskich fanów, ale także zagranicznych. "Byłoby dobrze, gdyby Eurosport umieścił tablicę wyników podczas meczów tenisa", "Jedynym słabym punktem tych igrzysk jest tablica wyników w tenisie. Co się z tym do cholery dzieje?", "Ktokolwiek jest za to odpowiedzialny, to powinien zostać zwolniony. To jest po prostu żałosne" - pisali zagraniczni fani, oglądający poniedziałkowe mecze tenisa.