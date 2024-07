Niemiec debiut na igrzyskach zapamięta na zawsze. Cały świat zobaczył go bez spodni

Większe upokorzenie na igrzyskach niż to, które spotkało Tima Eltera, trudno sobie wyobrazić. 20-latek z Niemiec pojechał na igrzyska jako debiutant, by reprezentować swój kraj w stosunkowo młodej konkurencji olimpijskiej, jaką jest surfing. Nie dość, że - delikatnie mówiąc - nie poszło mu najlepiej, to na dodatek przytrafiło mu się coś, co zapamięta do końca życia.

Niemiecki olimpijczyk bez spodenek. Kibice wszystko zobaczyli

W trakcie wykonywania tzw. ślizgu na fali Elter stracił równowagę i spadł z deski. Pech chciał, że fala była tak silna, że aż ściągnęła mu spodenki. W dodatku zawodnik ustawiony był tak niefortunnie, że na środku ekranów telewizorów widzowie zobaczyli jego odsłonięte pośladki, po czym przykryła go kolejna fala.

Sceny z pewnością niejednego rozbawiły, choć raczej nikt nie chciałby znaleźć się na jego miejscu. Młody zawodnik się jednak nie załamuje i do sytuacji podszedł ze sporym dystansem. Dzień po starcie nagranie, na którym widać jego "cztery litery", sam udostępnił na TikToku. "Moje pierwsze igrzyska i wtedy stało się to..." - napisał i umieści emotikonę z rozbawioną twarzą.

Choć występ stał się bardzo popularny w internecie, nie doczekał się uznania ze strony sędziów. Niemiec miał najgorszą notę pierwszej rundy, ale zgodnie z regulaminem awansował do drugiej. W niej co prawda spisał się nieco lepiej, ale i tak odpadł w rywalizacji z reprezentantem Japonii Connorem O'Learym i pożegnał się z zawodami.

Rywalizacja w surfingu na igrzyskach pojawiła się po raz pierwszy dopiero trzy lata temu w Tokio. Podczas tegorocznej edycji z oczywistych względów zawody odbywają się poza Paryżem, a nawet poza... Europą. Miejscem zmagań jest wyspa Tahiti w Polinezji Francuskiej na Oceanie Spokojnym.