To się musi skończyć. Leon wskazał priorytet na igrzyskach. Nie chodzi o medal

Reprezentacja Polski zgodnie z planem od gładkiej wygranej 3:0 (25:21, 25:19, 25:13) z Egiptem rozpoczęła grę w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Po zwycięstwie z Egipcjanami siatkarze Nikoli Grbicia są bardzo blisko awansu do ćwierćfinału najważniejszej imprezy czterolecia.

Przejście 1/4 finału jest dla polskich siatkarzy prawdziwym koszmarem już od 20 lat. Ateny, Pekin, Londyn, Rio de Janeiro, Tokio - na igrzyskach w każdych z tych miast reprezentacja Polski kończyła zmagania na etapie ćwierćfinału. Polacy są też wymieniani zawsze jako jedni z faworytów do złota. Czy brak medalu z tego kruszcu będzie porażką naszych siatkarzy?

- Stawiam sobie w tej chwili prosty cel: nie odpaść w ćwierćfinale - tak na to pytanie odpowiedział Wilfredo Leon w rozmowie z portalem Weszło. Przyjmujący reprezentacji Polski dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że przejście tej fazy turnieju będzie kluczowe.

- Nie twierdzę, że zwycięstwo w ćwierćfinale będzie równoznaczne z autostradą do złota, ale droga do niego będzie pewniejsza. Nie wiem, co się zdarzy w Paryżu, ale mogę zapewnić, że wszyscy mocno pracujemy na złoto - podkreślił.

Wilfredo Leon, który reprezentuje Polskę od 2019 roku, miał okazję zaznać niesmaku porażki w ćwierćfinale podczas igrzysk w Tokio, gdzie po dramatycznym meczu Biało-Czerwoni przegrali z Francją 2:3.

- Byłem bardzo zdenerwowany i smutny. Włożyłem w ten turniej czas, serce, myśli, marzenia, wszystko razem, i nic z tego nie wyszło. To był ból, wielki ból. Na szczęście mam to za sobą. Pomagała mi rodzina. Radziłem sobie też sam. Przewalczyłem to. Przetrawiłem. Wiem, że już nigdy nie chcę znaleźć się po tej stronie - powiedział Leon, wracając pamięcią do tamtego spotkania z późniejszymi triumfatorami igrzysk w Tokio.

Kolejny mecz na igrzyskach olimpijskich w Paryżu reprezentacja Polski rozegra w środę 31 lipca o godz. 9:00 z Brazylią. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.