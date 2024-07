Alarm w Paryżu. Organizatorzy igrzysk odwołali zawody. Trwa walka z czasem

Organizatorzy igrzysk olimpijskich w Paryżu nie są rozpieszczani przez pogodę. Opady deszczu wpłynęły na odbiór piątkowej ceremonii otwarcia nad Sekwaną, a dzień później nie pozwoliły na rozegraniu wielu tenisowych meczów, które zostały przeniesione na niedzielę. Okazuje się, że deszcz ciągle komplikuje plany sportowców, którzy w Paryżu będą startować w triathlonie.

Zanieczyszczenie Sekwany torpeduje plany zawodów triathlonowych na igrzyskach olimpijskich w Paryżu

Obfite opady deszczu doprowadziły do zanieczyszczenia Sekwany, co poskutkowało odwołaniem niedzielnych treningów. Podobnie stało się z poniedziałkową sesją, która miała odbyć się w godzinach porannych. Tym samym sportowcy wezmą udział tylko w treningach dotyczących jazdy na rowerze oraz biegu.

"Po porannym sprawdzeniu czystości wody, podjęto wspólną decyzję o odwołaniu pływackiego treningu, który miał odbyć się w poniedziałek 29 lipca o godz. 8 rano" - czytamy w komunikacie organizatorów igrzysk i World Triathlon. Podkreślono, że priorytetem jest dbanie o zdrowie sportowców i dlatego zdaniem światowej organizacji woda w Sekwanie nie spełniała norm, żeby móc przeprowadzić trening.

"Biorąc pod uwagę prognozę pogody na najbliższe 36 godzin, jesteśmy przekonani, że jakość wody powróci do odpowiednich norm przed rozpoczęciem zawodów triathlonowych 30 lipca" - podkreślono. Wskazano, że jakość wody w Sekwanie poprawia się przy rosnącej temperaturze i obecności słońca.

W najgorszym scenariuszu organizatorzy są skłonni całkowicie zrezygnować z części pływackiej zawodów, które startem mężczyzn rozpoczną się we wtorek 30 lipca o godz. 8:00. "The Athletic" donosi, że są też przygotowane plany awaryjne "z dniami rezerwowymi" bądź też przeniesieniem zawodów do innej części Paryża.

- To szaleństwo, że MKOl i organizatorzy igrzysk olimpijskich wpadli na taki pomysł, a teraz nalegają, aby ceremonia otwarcia i niektóre zawody odbyły się w Sekwanie. Woda jest w bardzo złym stanie, pełna zanieczyszczeń i nie nadaje się do żadnej aktywności. Ponadto poziom chemikaliów, ludzkich odchodów i innych odpadów jest bardzo wysoki, dlatego bakterie takie jak E. cola są wszędzie - grzmiał jeden z paryskich urzędników przed rozpoczęciem imprezy.