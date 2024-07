Stanowski powiedział wprost, co myśli o zawieszeniu Babiarza

"Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - za te słowa wypowiedziane w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu TVP zawiesiło Przemysława Babiarza. Słynny dziennikarz za karę został odsunięty od komentowania do końca igrzysk. Decyzje kompletnie podzieliła Polaków. W obronie Babiarza stanął nawet prezydent Andrzej Duda. W niedzielę specjalny filmik wypuścił za to Krzysztof Stanowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Zwolińska zdobyła srebro na igrzyskach. "Na dole trasy oddałam złoty medal"

Tak Stanowski podsumował aferę z Babiarzem. "Nauczycielka widziała to inaczej"

Twórca Kanału Zero przypomniał, że słowa Babiarza dotyczyły piosenki "Imagine" Johna Lennona, którą mogliśmy usłyszeć podczas ceremonii. Wiele osób zarzucało dziennikarzowi zbyt daleko idącą interpretację. Tymczasem Stanowski odwołał się do słów samego jej autora. - Lennon powiedział kiedyś o swojej piosence tak: "ideały pomiędzy przedstawionymi w piosence, a komunizmem są rzeczywiście celowe. 'Imagine', które mówi: 'wyobraź sobie, że nie ma już religii, nie mam już krajów, nie ma już polityki' jest praktycznie manifestem komunistycznym. Chociaż nie jestem szczególnie komunistą i nie należę do żadnego ruchu" - cytował Stanowski.

Jego zdaniem nie było żadnych podstaw, by Babiarza za taką interpretację karać. - To jest taka sytuacja, jakby autorowi wiersza dać do napisania szkolne wypracowanie pt. "co autor miał na myśli". I ten autor pisze i dostaje dwóję, ponieważ nauczycielka widziała to inaczej - podsumował.

Stanowski radzi Babiarzowi. "Niech pan ucieka z tego domu wariatów". Padła propozycja

Stanowski nie szczędził dalszej krytyki pod adresem stacji. - TVP jest pełne tolerancji dla każdego poza Babiarzem, bo jego kopnęli w tyłek jak szmondaka i nawet w tym swoim oświadczeniu nie zdołali sprecyzować, za co. Jak się wykonuje taki ruch w kierunku tak doświadczonej, wręcz legendarnej postaci to, co będzie dalej? Co, będzie tak zawieszony do końca życia? - dopytywał.

Na koniec Stanowski zwrócił się wprost do Przemysława Babiarza. - Panie Przemysławie. Niech pan ucieka z tego domu wariatów. Oni mają na pana miejsce cztery Barbary Kurdej-Szatan i ze dwóch Tomaszów Piątków. Pan stamtąd ucieka. Naprawdę, nic dobrego tam pana nie czeka. Mam wręcz dla pana odpowiedni fragment piosenki Johna Lennona - powiedział i odtworzył fragment piosenki Lennona, w którym możemy usłyszeć słowa: "Mam nadzieję, że pewnego dnia do nas dołączysz". Trudno nie odnieść wrażenia, że Stanowski w ten sposób złożył Babiarzowi propozycję przejścia do Kanału Zero.