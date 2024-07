Donald Trump Jr nie wytrzymał po ceremonii otwarcia igrzysk. Ostro

Igrzyska olimpijskie w Paryżu oficjalnie wystartowały w piątek, gdy po raz pierwszy zapłonął olimpijski znicz. Zanim to nastąpiło, Francuzi zorganizowali efektowną ceremonię otwarcia. Nie brakowało w niej rozmachu, ale i elementów budzących skrajne emocje. Wielu oburzyło widowisko, będące parodią obrazu Leonarda da Vinci "Ostatnia Wieczerza", w trakcie którego w postaci Jezusa i apostołów wcieliły się m.in. draq queens. Suchej nitki na wydarzeniu nie pozostawił Donald Trump Jr.

Syn byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych i obecnego kandydata Republikanów zamieścił obszerny wpis na platformie X. - Moja mama była olimpijką (czeska reprezentacja narciarska), więc jako dzieci zawsze byliśmy bardzo podekscytowani na tygodnie przed rozpoczęciem igrzysk - rozpoczął, odwołując się do rodzinnych wspomnień. Jego mama Ivana Trump z domu Zelnickova rzeczywiście wystartowała w barwach Czechosłowacji na narciarstwie alpejskim na igrzyskach w Sapporo w 1972 r.

Później Trump przeszedł już do rzeczy. - Teraz po przewidywalnej (i ewidentnie satanistycznej jak dla mnie) ceremonii otwarcia z draq queens i niekończącymi się bzdurami, nikt, kogo znam - poza obejrzeniem kilku najważniejszych momentów - nawet o niej nie myśli. Wielka szkoda, że ??wydarzenie, które kiedyś budziło tak wielką narodową dumę, teraz wywołuje, w najlepszym razie, obojętność - stwierdził.

Trump uderza w organizatorów igrzysk. "Lewicowe szaleństwo"

W końcu ostro zaatakował organizatorów, zarzucając im promowanie lewackich ideologii. - Wykorzystanie igrzysk do promowania ideologii nie ma nic wspólnego z tym, co reprezentują igrzyska. Zamiast podkreślać niesamowite osiągnięcia niesamowitych sportowców, korporacyjne media podważają całą ich ciężką pracę, aby promować lewicowe szaleństwo… to nie tylko wstyd, ale prawdziwa krzywda dla jednych z najbardziej utalentowanych i oddanych ludzi na ziemi. Mam nadzieję, że pewnego dnia wystarczająco dużo osób w końcu będzie miało dość tych bzdur. Do tego czasu możesz nadal oglądać to, co dobre i przyzwoite, albo to jak wszystko, co jest ci drogie, zostaje spalone do j*****j ziemi. Wybór należy do ciebie - zakończył.

Krytyki ze strony Trumpa Jr. nie rozumie dyrektor artystyczny wydarzenia Thomas Jolly. - Nasz pokaznie miał być wywrotowy. Nigdy nie chcieliśmy być wywrotowi. Chcieliśmy porozmawiać o różnorodności. Różnorodność oznacza bycie razem - powiedział w telewizji NBC News. - We Francji jesteśmy republiką, mamy prawo do miłości do tych, których chcemy, mamy prawo nie być wyznawcami żadnej religii, mamy wiele praw we Francji i to właśnie chciałem przekazać - dodał.