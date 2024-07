Słowa poszły w świat. Francuzka ogłasza tuż przed meczem z Igą Świątek

Iga Świątek podczas turnieju olimpijskiego w Paryżu musi mierzyć się z ogromnym bagażem oczekiwań, albowiem jest niekwestionowaną królową kortów ziemnych, a na obiektach imienia Rolanda Garrosa jest niepokonana od 22 meczów. Kolejne zwycięstwo dołożyła w sobotę, pokonując w pierwszej rundzie Irinę-Camelię Begu (136. WTA) 6:2, 7:5. To spotkanie nie było łatwe. Trwało godzinę i 48 minut, ale Polka zdołała w drugim secie wyjść ze stanu 3:5, wygrywając cztery gemy z rzędu.

Reprezentantka gospodarzy staje na drodze Idze Świątek. Nie chce wyglądać śmiesznie

W drugiej rundzie liderka światowego rankingu zmierzy się z Diane Parry (52. WTA). To niezbyt utytułowana 21-letnia reprezentantka Francji, która w ostatnim czasie na mączce radzi sobie jednak całkiem przyzwoicie. W minionym tygodniu dotarła do półfinału imprezy WTA 250 w Palermo. Na inauguracje zmagań w Paryżu pokonała Nadię Podoroskę (85. WTA) 7:6(6), 7:5, wykorzystując dopiero czwartą piłkę meczową. Parry nie była zadowolona z poziomu swojej gry. - Poziom gry jest daleki od tego, co chcę osiągnąć. Dzisiaj tak naprawdę nie o to chodziło. Celem było wygranie tego meczu. Tak się stało i to jest najważniejsze. W następnej rundzie będę musiała zrobić wszystko lepiej - powiedziała w rozmowie z ouest-france. - Oczywiście było dużo napięcia zarówno na początku, jak i na końcu meczu. W następnej rundzie pewnie będzie tego mniej, bo nie mam zbyt wiele do stracenia. Kiedy rywalizujemy z dziewczynami, które grają wyjątkowo dobrze, w naturalny sposób podnosimy nasz poziom gry, ponieważ nie chcemy wyglądać śmiesznie - dodała.

W kolejnym meczu 21-latka zmierzy się z Igą Świątek na korcie centralnym Philippe-Chatrier. Dla reprezentantki gospodarzy będzie to duże przeżycie. - To jest właśnie to uczucie - śmiała się Parry. - Chcę zajść daleko, ale przede mną duża przeszkoda. Nie będzie łatwo, ale to świetna okazja, aby zagrać z Igą na własnym terenie. Ona zna to miejsce jak własną kieszeń i gra tu bardzo dobrze. Możliwość gry na dużym korcie przeciwko tak świetnej zawodniczce jak ona, tutaj w Paryżu i podczas igrzysk olimpijskich, to świetne połączenie, aby spróbować uwiecznić ten moment - wyznała Diana Parry.

Francuzka będzie mogła liczyć na wsparcie publiczności. - Jeśli chodzi o atmosferę, to jest po prostu niesamowita. Kiedy grasz tuż obok Gaela [Monfilsa - red.] na Suzanne-Lenglen, nie jest łatwo utrzymać koncentrację, jest taka atmosfera. W tym roku, podczas Roland Garros, myślałam, że to szaleństwo, ale tym razem jest jeszcze inaczej. Podczas meczów i po nich puszczają wiele francuskich piosenek. Ma się wrażenie, że to wielka impreza i że wszyscy są szczęśliwi, że tam są, tym bardziej, gdy są Francuzami. Wspaniale jest móc tu grać. Czuć, że wszyscy fani są tu dla nas, że nawet jeśli zagramy kilka brzydkich piłek, wszyscy są szczęśliwi. Chcemy wyjść i wygrać dla nich - podsumowała tenisistka, która po raz pierwszy będzie mierzyć się z Igą Świątek. To spotkanie w poniedziałek o godz. 12:00.