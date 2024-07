Zwolińska zdobyła medal i wtedy się zaczęło. Problemy na kontroli dopingowej

Zwolińska w niedzielnych zmaganiach w Paryżu spisała się znakomicie. Polka uzyskała czas 97.53 i przegrała tylko z fenomenalną Jessicą Fox z Australii. Tym samym potwierdziła, że wcześniejsze zapowiedzi, że marzy o medalu, nie były tylko dziełem przypadku.

REKLAMA

Zobacz wideo Czuć Igrzyska na każdej ulicy Paryża

Klaudia Zwolińska miała drobne problemy podczas kontroli antydopingowej

Wyścig kajakarski zakończył się około godziny 19.00. Kilkadziesiąt minut później odbyła się ceremonia medalowa. Nie oznaczało to jednak końca obowiązków Klaudii Zwolińskiej. Ta musiała oddać próbki antydopingowe, co sprawiło, że do siedziby PKOl-u w wiosce olimpijskiej dotarła dopiero po północy. Tam do późnej nocy udzielała wywiadów.

Jak się okazuje, podczas kontroli wystąpiły małe problemy. 25-latka musiała oddawać próbkę aż czterokrotnie, bo żadna wcześniejsza nie była idealna do badania! Na szczęście nie wynikało to z winy medalistki, a choćby z... zabrudzenia kubeczków.

- No trochę to trwało, ale najwyraźniej tak to musi wyglądać. Najważniejsze, że wszystko udało się załatwić, bo czystość w sporcie jest dla mnie bardzo ważna - mówiła po dotarciu do wioski olimpijskiej, cytowana przez Interię.

Już po samym starcie kajakarka nie ukrywała radości, o czym więcej pisał korespondent Sport.pl Łukasz Jachimiak. - Jakby ktoś pytał przed startem czy wzięłabym srebro w ciemno, to powiedziałabym, że biorę. Słyszałam, że to jest pierwszy medal dla Polski, bo nie śledziłam startów, skupiłam się na swoim - mówiła szczęśliwa wicemistrzyni olimpijska.

Konkurencja K-1 jest dla Zwolińskiej koronną. - Bardzo się cieszę, że ten kajak był pierwszy. Tu były pokładane największe nadzieje, teraz mogę odreagować – mówiła. Przed nią jeszcze dwa starty na najważniejszej imprezie czterolecia. Niewykluczone więc, że jej dorobek medalowy jeszcze się powiększy.