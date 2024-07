Tak wygląda klasyfikacja medalowa po drugim dniu igrzysk. Awans Polski! [TABELA]

Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu o medale walczy 213 reprezentantów Polski. Łącznie w stolicy Francji pojawiło się za to aż 10,5 tys. sportowców, którzy będą rywalizować w 329 konkurencjach w 32 dyscyplinach. Nie ma co ukrywać, że największe szanse w klasyfikacji medalowej ma obrońca tytułu, czyli Stany Zjednoczone, które trzy lata temu w Tokio zgromadziły aż 113 medali. Polska zakończyła zmagania na 17. lokacie z dorobkiem 14 krążków, ale teraz wszyscy oczekują, że uda się poprawić wynik.

Tak wygląda klasyfikacja medalowa igrzysk olimpijskich. Polska daleko

Klaudia Zwolińska osiągnęła w niedzielnym finale kategorii K1 kajakarstwa slalomowego czas 97,53 s, co dało nam pierwszy medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Był to również pierwszy krążek w kajakarstwie dla naszego kraju od ponad 20 lat.

- Zaraz się po prostu popłaczę - zaczęła - Bardzo się cieszę, wszystko, co sobie zaplanowałam na te zawody, mi wyszło. Jestem w ciężkim szoku, że to się udało i to na takim poziomie. Mega się cieszę. Nie wiem, co mam powiedzieć, pewnie już gadam takie głupoty, że szok! - oznajmiła. Dodała też, komu dedykuje ten medal. - Biegł przy mnie całą trasę - wyjaśniła, mówiąc oczywiście o swoim ojcu.

Dwa dni wystarczyły, by wyklarowała się czołówka klasyfikacji medalowej IO w Paryżu. Na ten moment najwięcej medali zdobyły Stany Zjednoczone - 12, natomiast liderem zestawienia są Australijczycy, którzy mają na koncie cztery złote krążki oraz dwa srebrne. Tuż za tymi dwiema ekipami plasuje się Francja z siedmioma medalami. Reprezentacja Polski zajmuje 16. lokatę, więc można mówić o awansie względem sobotniego zestawienia. Wówczas nie byliśmy nawet notowani. Wszystko zmienił medal Klaudii Zwolińskiej. Oby kolejne pojawiły się szybko.

Tak wygląda klasyfikacja medalowa po drugim dniu igrzysk olimpijskich w Paryżu:

1. Australia: 4 złote medale - 2 srebrne - 0 brązowych (łącznie 6)

2. Stany Zjednoczone: 3-6-3 (12)

3. Francja: 3-2-2 (7)

4. Japonia: 3-2-1 (6)

- Korea Południowa

6. Chiny: 3-1-2 (6)

7. Włochy: 1-2-3 (6)

8. Kazachstan: 1-0-2 (3)

9. Belgia: 1-0-1 (2)

10. Niemcy: 1-0-0 (1)

10. Hong Kong 1-0-0 (1)

10. Uzbekistan 1-0-0 (1)

13. Wielka Brytania: 0-2-2 (4)

14. Brazylia: 0-1-2 (3)

15. Kanada: 0-1-1 (2)

16. Polska: 0-1-0 (1)

16. Kosowo 0-1-0 (1)

16. Mongolia 0-1-0 (1)

16. Fiji 0-1-0 (1)

16. Tunezja 0-1-0 (1)

21. Szwecja: 0-0-2 (2)

22. Hiszpania 0-0-1 (1)

22. Węgry 0-0-1 (1)

22. Indie 0-0-1 (1)

22. Mołdawia 0-0-1 (1)

22. Meksyk 0-0-1 (1)

22. RPA 0-0-1 (1)

Polacy będą mieli kolejne szanse na medale już w poniedziałek 29 lipca. Fani czekają przede wszystkim na rywalizację naszych szermierzy: Jana Jurkiewicza, Adriana Wojtkowiaka oraz Michała Siessa. Na dodatek będziemy trzymać kciuki też za partnera Klaudii Zwolińskiej Grzegorza Hedwiga, by ten powtórzyć wyczyn swojej partnerki w kajakarstwie slalomowym.