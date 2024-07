"Jeden z najpotężniejszych sponsorów" chwali się Igą Świątek

Na olimpijskich obiektach w Paryżu sporą popularnością cieszą się oficjalne butiki igrzysk. W sklepach można kupić pamiątki – maskotki igrzysk, koszulki, kubki i inne gadżety. W sobotę na terenie Grand Palais, gdzie odbywają się zawody szermierzy, widzieliśmy butik z wielką fotografią Igi Świątek na ścianie.

Gigant chwali się Igą Świątek na igrzyskach

Sklepy z pamiątkami, a także punkty gastronomiczne na obiektach olimpijskich są obsługiwane przez VISA. Płatności tam są możliwe tylko jej kartami oraz gotówką.

VISA ozdabia butiki "swoimi" sportowcami. Świątek jest w tej grupie m.in. z mistrzem olimpijskim w pływaniu Kristofem Milakiem (Węgry), mistrzem olimpijskim w piłce ręcznej Diką Memem (Francja) i z mistrzynią olimpijską w lekkoatletyce (w skoku o tyczce) Kateriną Stefainidi (Grecja). Oby za kilka dni również Świątek miała w dorobku olimpijskie złoto!

Świątek przeszła pierwszą rundę. Teraz zagra z Francuzką

Iga Świątek jest jedną z faworytek do złota igrzysk olimpijskich w Paryżu. Nie dość, że znakomicie czuje się na "mączce", gdzie w tym roku wygrała już trzy turnieje, to z rywalizacji wypadły jej groźne rywalki. Mowa o Arynie Sabalence czy Jelenie Rybakinie, które w ogólnie nie wystartowały, a także o prawdziwym koszmarze naszej mistrzyni, czyli Jelenie Ostapenko. Łotyszka odpadła już w I rundzie, co było gigantyczną sensacją.

I w sobotę Polka udowodniła, że aspiruje do miana najlepszej zawodniczki turnieju. Bez większych problemów pokonała 6:2, 7:5 Irinę-Camelię Begu. W następnej rundzie zagra z Diane Parry w poniedziałek o godzinie 12.