Zwolińska wyśrubowała kuriozalny rekord Polski na igrzyskach. Hit

Pierwszy medal dla Polski na igrzyskach olimpijskich w Paryżu stał się faktem. Srebro w kategorii K1 w kajakarstwie górskim w slalomie zdobyła Klaudia Zwolińska. To 23 medal dla biało-czerwonych w historii tej dyscypliny na igrzyskach. Co ciekawe, żaden z nich nie był złoty, co jest rekordem imprezy.

4 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl