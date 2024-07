Sceny po starcie Zwolińskiej! Jej ojca goniła ochrona

Polska ma medal igrzysk olimpijskich Paryż 2024! Zdobyła go dla nas Klaudia Zwolińska, 25-letnia kajakarska górska w slalomie w konkurencji K-1.

- Jakby ktoś pytał przed startem czy wzięłabym srebro w ciemno, to powiedziałabym, że biorę. Słyszałam, że to jest pierwszy medal dla Polski, bo nie śledziłam startów, skupiłam się na swoim – mówi szczęśliwa wicemistrzyni olimpijska.

"Normalnie w głowie mi się to nie mieści!"

- Pływałam może nie bezbłędnie, ale cały czas na bardzo wysokim poziomie. Wiedziałam po eliminacjach i półfinale, że jestem mocna, ale moja kariera nauczyła mnie, że nie ma co się za wcześnie cieszyć. Nauczyłam się pokory – mówi Zwolińska.

25-latka z Nowego Sącza miała już medale mistrzostw świata i mistrzostw Europy. A na swoich pierwszych igrzyskach – w Tokio w 2021 roku - też była mocna, ale skończyła "tylko" na piątym miejscu.

- Normalnie w głowie mi się to nie mieści! Nie no, w szoku jestem! Po 24 latach przywożę medal dla polskich kajaków górskich [w 2000 roku srebro w Sydney wywalczyli Krzysztof Kołomański i Michał Staniszewski]. Pierwszy w kobietach, pierwszy dla Polski na tych igrzyskach – ekscytuje się Klaudia. - I to wszystko dzieje się sto lat po tym, jak tu, w Paryżu, na igrzyskach walczyła pierwsza polska drużyna. Dostałam świetną książkę od PKOl-u o tamtej reprezentacji, bardzo mnie zainspirowała. Teraz trzymam kciuki za resztę i za nasze starty, bo my slalomiści jeszcze nie skończyliśmy, mamy fajną ekipę, a ja chcę dumnie reprezentować nasze piękne barwy jeszcze w kanadyjce i w crossie – dodaje Zwolińska.

Podziękowania dla tych, którzy przeszkadzali. "Dzięki wam mam taki mocny charakter"

Konkurencja K-1 jest dla Zwolińskiej koronną. - Bardzo się cieszę, że ten kajak był pierwszy. Tu były pokładane największe nadzieje, teraz mogę odreagować – mówi.

Jak będzie odreagowywała? - Nawet z wami trochę rozładowuję emocje. Troszeczkę się wygadam, pocieszę, już sobie trochę popłakałam. A świętować mogę dopiero po igrzyskach, bo jestem zapracowana, mam trzy konkurencje i w każdej chcę walczyć – mówi.

- Medal dedykuję rodzinie, gdyby nie ona, to mnie by tu nie było. Szczególnie dedykuję ten medal tacie, który woził mnie wszędzie, był na każdym treningu. Jakbyście się przyjrzeli, jak płynęłam, to leciał tam brzegiem, ochroniarze go gonili! On jest na każdych najważniejszych startach. Tak samo brat. Ten medal mogłabym podzielić na tysiące kawałeczków i rozdać ludziom. Sztabowi, który mnie bardzo wspierał. Polskiemu Związkowi Kajakowemu, który jak tylko miałam medal MŚ w ubiegłym roku, otoczył mnie świetną opieką. Tak samo PKOl – cieszy się Zwolińska.

- Ten medal wydaje mi się bardzo nierealny. Jest bardzo ciężki. Muszę się jutro obudzić, na niego popatrzeć i wtedy do ciebie zadzwonić i ci powiedzieć, co czuję – odpowiada na pytanie jednego z dziennikarzy o to, co czuje, gdy patrzy na swoją zdobycz.

Zwolińska chciała dziękować aż do rana

Po chwili Zwolińska znów wraca do podziękowań. - Rafał Polaczyk [jej trener] pracuje dniami i nocami. O czym nie pomyślę, on to zrobi. A nawet jeszcze zanim pomyślę. I dla całego sztabu ukłony. Wczoraj zapomniałam sobie z toru zabrać poduszkę, zawsze na niej mi się najlepiej śpi, to Rafał jechał po nią kawał drogi wieczorem, żebym się wyspała. Chciałam podziękować wszystkim, którzy wierzyli w ten medal olimpijski, we mnie, którzy od dziecka mi na tej mojej drodze pomogli: to jest wasza zasługa! Dziękuję też wszystkim wam, którzy mi przeszkadzaliście, bo dzięki wam mam teraz taki mocny charakter. Gdybym miała teraz wymieniać, komu dziękuję, to stalibyście tutaj do rana – śmieje się nasza medalistka.

A na koniec Zwolińska mówi o tym, co pomyślała i jak się napędziła do walki na samym początku finału. - Atmosfera była niesamowita. Zastanawiałam się. czy to nie będzie mi przeszkadzało, bo nie znałam uczucia startu przed aż tak pełnymi trybunami. Ale przed startem popatrzyłam na trybuny i pomyślałam: "Kurczę, ale atmosfera! Lecimy z tematem! I jestem dumna z tego, że teraz przywiozę medal do Polski".