Polska ma nową bohaterkę. Kim jest Klaudia Zwolińska?

Klaudia Zwolińska w przeszłości była już mistrzynią świata juniorek, a także dwukrotnie zdobywała brąz mistrzostw świata. Ponadto w 2023 roku zdobywała medale igrzysk europejskich w kategoriach K-1 i C-1, a dwa lata wcześniej zajęła piąte miejsce na igrzyskach olimpijskich w Tokio. W Paryżu osiągnęła więc największych sukces w sportowej karierze.

Klaudia Zwolińska - kim jest polska wicemistrzyni olimpijska?

W niedzielę 28 lipca Zwolińska została wicemistrzynią olimpijską w kategorii K-1 w kajakarstwie górskim. Polka uzyskała czas 97.53 i przegrała tylko z fenomenalną Jessicą Fox z Australii. Jednocześnie 25-latka zdobyła pierwszy medal IO w Paryżu dla Polski i zapisała się w historii polskiego sportu.

Polska medalistka pochodzi z miejscowości Kłodne w powiecie limanowskim, a obecnie mieszka w Nowym Sączu. To tam trenuje i rozwija się w kajakarstwie, które wybrała jako sport numer jeden już wiele lat temu. - Jako dziecko usportowione miałam wiele dyscyplin do wyboru. Ale ten sport wywodzi się od nas, z południa, a mnie właśnie on najbardziej się spodobał, bo polega na współpracy z żywiołem - mówiła Zwolińska w wywiadzie dla "Super Expressu".

A czym poza sportem zajmuje się Zwolińska? Dla wielu może być to zaskoczenie, ale w 2021 roku wstąpiła do wojska polskiego i to jest jej codzienna praca. - Mam stopień szeregowej, ale liczę na awans po igrzyskach. Przeszłam przeszkolenie we Wrocławiu, było bardzo fajnie. Wartości olimpijskie i wojskowe bardzo się z sobą łączą. Zawsze uważałam się za patriotkę. Stanowi dla mnie dumę, że mogę reprezentować Polskę - mówiła 25-latka.

W przeszłości Zwolińska trafiła na tapet, kiedy to powiedziała o zarobkach w kajakarstwie górskim. Nie były to jednak słowa zadowolenia. - Nie chciałabym, żeby ktoś odebrał to jako narzekanie, bo mam najlepszą pracę na świecie, od dziecka marzyłam o tym, aby robić to, co robię. Chodzi o to, co będzie po karierze. Skończę pod mostem? Większość prywatnych pieniędzy przeznaczam na sport. Należy nam się szacunek i wsparcie - mówiła w rozmowie z Polsatem Sport, zaznaczając, że kajakarze zarabiają zbyt mało.

Ciekawy jest też fakt, że partnerem polskiej wicemistrzyni olimpijskiej jest Grzegorz Hedwig. 36-latek to również kajakarz górski, który na igrzyskach debiutował w 2016 roku w Rio de Janeiro i powalczy również w Paryżu.