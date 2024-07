Rosjanie nie wytrzymali po zwycięstwie Linette. Naprawdę to napisali

Magda Linette bardzo dobrze czuje się na "mączce", co udowodniła podczas rywalizacji na WTA 250 w Pradze. Tam w finale bez większych problemów pokonała Magdalenę Fręch i zgarnęła trzeci w karierze tytuł. Polka liczyła, że uda jej się podtrzymać znakomitą passę także na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. I jak na razie cel ten realizuje perfekcyjnie. W niedzielę rozegrała pierwszy mecz na imprezie. I już na start pokonała faworyzowaną Mirrę Andriejewą (6:3, 6:4). Linette narzuciła własny styl gry, z którym rywalka miała ogromne problemy.

Rosyjskie media umniejszają zwycięstwu Linette. Mocne słowa

Porażka młodziutkiej tenisistki była sporym zaskoczeniem. Tym bardziej że nie tak dawno wygrała turniej w Jassy w Rumunii na tej samej nawierzchni, a w tegorocznym Roland Garros dotarła aż do półfinału. Co więcej, w poprzednim bezpośrednim starciu z Linette gładko wygrała z Polką (6:3, 6:3). Dlatego też rosyjskie media były zdziwione takim przebiegiem rywalizacji w Paryżu.

Większość po prostu odnotowała, że Andriejewa nie poradziła sobie z Polką i pożegnała się z turniejem singlowym. "Nie dostała się do drugiej rundy" - pisał portal sport.ru. Dziennikarze zauważyli jednak, że to nie koniec przygody Rosjanki z Paryżem. W końcu zagra jeszcze w deblu i mikście. Na to samo uwagę zwróciła redakcja championat.com.

Więcej miejsca przebiegowi rywalizacji poświęcili dziennikarze sport-express.ru. I ci postanowili nieco zdeprecjonować sukces Linette. Ich zdaniem Polka nie pokazała się z najlepszej strony, dlatego byli zdziwieni porażką rodaczki. "Tak naprawdę była tylko trochę lepsza od Mirry" - pisali po pierwszym secie.

Rosjanie naprawdę to napisali o grze Linette. "Nie pokazała nic nadzwyczajnego"

Relacjonując drugą partię, użyli mocniejszych słów. "Linette nie pokazała nic nadzwyczajnego, ale zdobywała punkty i była coraz bliżej zwycięstwa. Mirra stawiała opór, ale nie mogła zmienić sytuacji" - czytamy. Co więcej, zwracali też uwagę na te aspekty, w których Polka nie była zbyt silna tego dnia. "Andriejewa bardzo dobrze i groźne wyglądała na przyjęciu, tym bardziej że Linette nie ma potężnego serwisu" - pisała redakcja. Podobnie, jak i pozostali rosyjscy dziennikarze, tak i ci zwrócili uwagę, że to nie koniec przygody młodej tenisistki z Paryżem.

Teraz przed Linette mecz II rundy. W nim zagra z Jasmine Paolini. Poprzeczka poszybuje w górę. To finalistka tegorocznego Roland Garros i Wimbledonu. Zmagania II rundy tenisa na igrzyskach olimpijskich w Paryżu rozpoczną się 29 lipca. O dokładnej dacie meczu Linette - Paolini poinformujemy wkrótce.