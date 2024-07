Wielki hit igrzysk wyjątkowo jednostronny! To był pogrom

Reprezentacja USA w gwiazdorskiej "obsadzie" wreszcie rozpoczęła igrzyska olimpijskie w Paryżu. Oczywiście Amerykanie przystąpili do rywalizacji jako główni faworyci do zdobycia złota, ale już w pierwszym spotkaniu trafili na bardzo silnych Serbów. Dla "Dream Teamu" miała być to prawdziwa weryfikacja formy.

Zawodnicy Steve'a Kerra przed przyjazdem do Paryża wygrali pięć sparingów, ale w nich miewali swoje problemy. Tylko sześcioma punktami ograli Australię, zaledwie czterema Niemców i tylko jednym Sudan Południowy. W ostatnim z tych meczów wygraną dał im rzut LeBrona Jamesa w samej końcówce. Legendarny zawodnik wrócił na igrzyska po 12 latach i to z przytupem.

USA lepsze od Serbii w pierwszym meczu IO w Paryżu. "Dream Team" nie zawiódł

Serbowie to również znakomity zespół, a ich liderem jest MVP ligi NBA - Nikola Jokić. On i jego koledzy zaczęli spotkanie świetnie, bo od szybkiego, ośmiopunktowego prowadzenia. Amerykanie po chwilowym letargu zaczęli jednak odrabiać wynik. Już po pierwszej kwarcie wyszli na prowadzenie 25:20.

Wielki wkład miało w to wejście na boisko Kevina Duranta, a więc najlepszego strzelca w historii USA na igrzyskach olimpijskich. Zawodnik Phoenix Suns rozkręcił grę zespołu i do przerwy miał na koncie 19 punktów. Bawił się także James, który zaliczał kapitalne asysty i w swoim stylu wjeżdżał pod kosz rywali. Dzięki temu USA do przerwy prowadziło 58:49.

Po zmianie stron nadal utrzymywała się przewaga Amerykanów, a w serbskim zespole grę na siebie brał oczywiście Jokić, którego koledzy mieli problem z kończeniem akcji, co przełożyło się na zaledwie 43-procentową skuteczność. W tym czasie faworyci pod koniec trzeciej kwarty mogli pochwalić się skutecznością na poziomie 66 proc., 18 punktami Jamesa, 23 Duranta i prowadzeniem aż 84:65.

W ostatniej kwarcie USA nie zwalniało tempa i bez większych problemów utrzymywało przewagę. Przebłyski Serbów po prostu nie wystarczały na zapewne najlepszy zespół na świecie. Kiedy na ławce siadał James, to grę na siebie brał Durant. Jeśli akcji nie rozgrywał Curry, to mógł robić to Devin Booker lub Anthony Edwards, a niewybitnie grającego Joela Embiida zmieniał Anthony Davis. Na ten zespół po prostu nie było siły, a przecież z ławki nie podniósł się nawet Jayson Tatum, a więc świeżo upieczony mistrz NBA i lider Boston Celtics.

USA zwyciężyło w hitowym starciu 110:84, a więc po prostu zmiażdżyło silnych rywali. 23 punkty zdobył Durant, a 21 James, który dołożył jeszcze osiem zbiórek i dziewięć asyst. Najlepszy w Serbii był Jokić, ale jego 20 "oczek", pięć zbiórek i osiem asyst nie wystarczyło na tak silnych rywali.

Dzięki wygranej reprezentacja USA wskoczyła na pierwsze miejsce w grupie C. Kolejne spotkanie zespół Steve'a Kerra zagra 31 lipca o 21:00 przeciwko Sudanowi Południowemu, a 3 sierpnia zmierzy się z Portoryko. Z kolei Serbowie w te same dni zmierzą się kolejno z Portoryko (17:15) i Sudanem Południowym.