Sensacyjny zwrot akcji w meczu Fręch! Były już dwie piłki meczowe

Iga Świątek oraz Magda Linette w dwóch setach pokonały swoje rywalki i awansowały do drugiej rundy turnieju olimpijskiego w Paryżu. Jako ostatnia polska singlistka na kort wyszła Magdalena Fręch, która właśnie z Poznanianką mierzyła się w piątek w finale w Pradze. W tej imprezie WTA 250 rywalizowała także jej niedzielna rywalka - Wiktoria Tomowa. Bułgarka przegrała w ćwierćfinale, także z Linette.

"Trafiła kosa na kamień". Polka zapłaciła wysoką cenę za sukces w Pradze

26-letnia Łodzianka do konfrontacji z 49. rakietą świata mogła podchodzić dość spokojnie, albowiem Tomową w karierze ogrywała aż czterokrotnie przy jednej porażce. Jednakże już pierwsze punkty pokazały jak trudny i wymagający fizycznie będzie to mecz, albowiem obie zawodniczki preferują grę z kontry. - Trafiła kosa na kamień - mówił Lech Sidor, komentator Eurosportu.

Serwis nie był dominującym narzędziem w grze obu tenisistek, więc przełamania nie miały mieć aż takiej wagi. Jednakże break na korzyść Tomowej w trzecim gemie okazał się dość istotny, albowiem Magdalena Fręch nie potrafiła odrobić strat w dalszej fazie seta, mimo że miała dwie break pointy z rzędu. W grze polskiej tenisistki było zbyt dużo błędów. Nie potrafiła także przejmować inicjatywy w wymianie, brakowało większego kreowania punktów. Zasłużenie przegrała pierwszego seta 4:6.

Bułgarka była dużo bardziej regularna w swojej grze, kąsała bekhendem po linii, a błędy Polki niestety często pojawiały się ze statycznej pozycji, aniżeli z dobiegu do zagrań. Miała problem z ustawieniem nogami do uderzeń. Być może we znaki dało się zmęczenie fizyczne po turnieju w Pradze. - Nogi nie pracują. Widać, że jest sztywna - analizowali komentatorzy Eurosportu.

Na początku drugiej partii wydawało się, że gra Fręch ulega poprawie, ale były to jedynie momenty. Po breaku przewagę błyskawicznie straciła. W ważnych momentach nie pomagał Polce serwis. Z 2:0 z polskiej perspektywy sytuacja szybko zmieniła się na 2:4.

Kwintesencją tego nieudanego meczu dla 26-latki z Łodzi był siódmy gem drugiego seta. Fręch prowadziła przy swoim podaniu 40:0, ale Tomowa nie oddawała łatwo punktów. Wygrała ich pięć z rzędu - w tym dwa podwójne błędy Polki - ponownie przełamując rywalkę. Chwilę później serwowała na mecz, ale mimo prowadzenia 30:0, a potem dwóch piłek meczowych nie zdołała zamknąć tego pojedynku.

Magdalena Fręch uruchomiła "tryb-ściana" i korzystała z gorącej głowy Bułgarki, która całkowicie straciła koncentrację. Z 2:5 i 15:40 polska tenisistka doprowadziła do stanu 6:5. Ostatecznie doszło do tie-breaka. Wiktoria Tomowa zdołała uspokoić nerwy i ponownie przejęła inicjatywę. Natomiast Polce trochę zbyt łatwo uciekło parę ważnych punktów, zwłaszcza z bekhendu. Ostatecznie to reprezentantka Bułgarii cieszyła się ze zwycięstwa 6:4, 7:6(4) i zameldowała się w drugiej rundzie turnieju olimpijskiego w Paryżu.