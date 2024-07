Nadal to zrobił! Co za chwila! Będzie absolutny hit na igrzyskach

Występ Rafaela Nadal na IO w Paryżu nie był wcale pewny. Mimo że to dla niego najważniejsza impreza w 2024 roku, to ostatnio trapiły go problemy zdrowotne. - Nie mogę niczego zagwarantować. Musimy poczekać. Nie podjęto jeszcze żadnej decyzji, że nie będzie grać - przekazał jego trener Carlos Moya. I dodał: - Jeśli wszystko będzie w porządku i pójdzie dobrze, to wyjdzie na kort w sobotę. Hiszpańscy fani drżeli zatem o udział legendarnego tenisisty, ale ten finalnie wyszedł na plac gry. Kapitalnie spisał się w sobotę w deblu z Carlosem Alcarazem, a teraz przyszło mu rozpocząć również zawody w singlu.

Rafael Nadal pokazał klasę i awansował. Teraz czeka go starcie z Novakiem Djokoviciem

Spotkanie z Martonem Fucsovicsem zaczęło się dla niego wybornie. Mimo że nigdy wcześniej nie miał okazji zmierzyć się z nim na korcie, to bardzo dobrze czytał zagrania rywala. Ten nie mógł poradzić sobie z legendarnym Hiszpanem i miał spore problemy, by utrzymać podanie. Kiedy za to Nadal udawał się do pola serwisowego, to kolejne punkty łatwo wpadały na jego konto. Ostatecznie pierwsza odsłona trwała zaledwie 32 minuty i zakończyła się "bagietką", czyli wynikiem 6:1.

Drugi set był już dużo bardziej wyrównany, a to Węgier jako pierwszy zanotował przełamanie. Prowadził już nawet 3:0, a potem 5:3 przy własnym serwisie, ale nie wytrzymał presji i stracił serwis. W ostatnim gemie pokazał, że to był jedynie wypadek przy pracy. I choć nie wykorzystał dwóch piłek setowych, to za trzecim razem dopełnił dzieła i wygrał 6:4.

W trzeciej odsłonie byłemu liderowi rankingu ATP wystarczyło tylko jedno przełamanie. Fucsovics mógł postawić się dużo bardziej, ale w czwartym gemie, mimo że prowadził 40:0, nie wykorzystał żadnego z trzech break pointów. To była jego najlepsza okazja, by przedłużyć mecz, gdyż potem Nadal nie popełniał już tylu błędów. Łącznie spotkanie trwało nieco ponad 2,5 godziny.

Rafael Nadal - Marton Fucsovics 6:1, 4:6, 6:4

Hiszpan awansował zatem do II rundy turnieju. Oznacza to, że w kolejnym starciu zmierzy się z wiceliderem światowego rankingu Novakiem Djokoviciem. Ten w pierwszym meczu potrzebował zaledwie 54 minut, by rozbić Matthew Ebdena 6:0, 6:1. Najbliższe spotkanie Nadal - Djoković, będzie już ich 60 w karierze. Do tej pory lepszy bilans ma Serb, który wygrał 30 z nich. Portal Tennis TV przypomniał, że po raz pierwszy zagrali ze sobą w 2006 roku... w Paryżu. Nadal miał wówczas 20, a Djoković 19 lat.

Jeśli nie zdarzy się nic niespodziewanego, to mecz odbędzie się w poniedziałek 29 lipca.