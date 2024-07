Aż zapiera dech w piersiach! Tutaj Polska za dwa dni może świętować medal

Wchodzisz, i siadasz. Z wrażenia. Olimpijczycy fechtują, a ty nie wiesz, gdzie patrzeć - na ich zmagania czy na to piękno, które ich, was wszystkich, otacza. Grand Palais i szermierka to jedno z najpiękniejszych połączeń igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Cudnie byłoby świętować tu medal dla Polski. Może już za dwa dni?

