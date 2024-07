Sceny w Paryżu. Rozebrał się i wskoczył do basenu. Start Polki musiał poczekać

Do niecodziennych scen doszło w niedzielę tuż przed rozpoczęciem eliminacyjnego startu na 100 metrów stylem klasycznym kobiet. Gdy zawodniczki szykowały się już do wyścigu, zostały poproszone o zejście ze słupków startowych. Powodem był tajemniczy mężczyzna, który pojawił się na basenie w samych kąpielówkach i nagle wskoczył do wody. "Niespodzianka" - poinformował dziennik "Marca".

