W całym kraju zawrzało po wygranej Polki na IO. "To fatalna decyzja"

W niedzielę polscy pięściarze i pięściarki przystąpili do rywalizacji na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wśród nich była także Aneta Rygielska, która zmierzyła się z Walijką reprezentującą Wielką Brytanię -Rosie Eccles. Zacięta walka zakończyła się wygraną Polki, ale nie obyło się bez kontrowersji.

Kontrowersja po walce Polki na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Media są wściekłe

Podczas starcia Rygielskiej z Eccles to Walijka okazała się lepsza w pierwszej rundzie. Na kartach sędziowski to jednak Polka triumfowała w drugiej odsłonie, a więc trzecia zdecydowała o końcowym wyniku. Tuż przed samym końcem Rygielska została jednak ukarana przez sędziów za atak głową w przeciwniczkę.

Za to przewinienie na 15 sekund przed zakończeniem 28-latka otrzymała minusowy punkt i zdawało się, że może przeszkodzić jej to w zwycięstwie. Sędziowie uznali jednak, że była wyraźnie lepsza od rywalki i to właśnie Rygielska zameldowała się w 1/8 finału.

Ta decyzja wywołała spore poruszenie w brytyjskich mediach. "Szok w świecie boksu" - napisało BBC na swoim profilu w mediach społecznościowych. Wściekł się także znany dziennikarz David Wyatt-Hupton, który nie szczędził krytycznych słów. "To fatalna decyzja. Eccles lepsza, a Rygielska dostała punkt za przewinienie" - napisał. Ekspertom nie podoba się więc ta decyzja, podobnie jak brytyjskim fanom.

"Rosie została okradziona" - piszą kibice w komentarzach pod postem BBC. "Boks to sport zrujnowany przez sędziów" - czytamy dalej. "Boks to skorumpowany sport" - grzmi kolejny z Brytyjczyków.

Pomimo kontrowersji to jednak Rygielska zawalczy w 1/8 finału igrzysk olimpijskich, a jej rywalką będzie Busenaz Surmeneli. Polka z Turczynką walczyła dwa razy w ciągu ostatnich dwóch lat i obie panie mają na koncie po jednym zwycięstwie.