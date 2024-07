Polski talent błysnął na igrzyskach. Awans 17-latka w wielkim stylu

Redzimski, który we wrześniu będzie obchodził 18. urodziny, jest uznawany za jednego z najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia. To dwukrotny mistrz Europy do lat 21 oraz syn trenera reprezentacji Polski Tomasza Redzimskiego. W rankingu ITTF do lat 19 zajmuje obecnie 6. miejsce. Dużo niżej jest sklasyfikowany w rankingu światowym - tam ma dopiero 74. pozycję.

Polak awansował do kolejnej rundy. Znów sprawi niespodziankę?

Redzimski awans na igrzyska wywalczył dopiero w maju. Podczas turnieju kwalifikacyjnego w Sarajewie udało mu się pokonać wszystkich przeciwników. Jego pierwszym rywalem na turnieju olimpijskim został Mohamed El-Beiali. 36-letni Egipcjanin zajmuje 47. miejsce w rankingu światowym.

Bogate doświadczenie na niewiele mu się zdało. Redzimski od początku był lepszy. W pierwszej partii wygrał 11:8, w drugiej 11:7. Rywal dopiero w trzecim secie dał radę się postawić i doprowadził do gry na przewagi, ale Polak i tak sobie z nim poradził i wygrał 16:14. W kolejnym secie przypieczętował wygraną zwycięstwem 11:8.

Teraz Redzimski musi trochę poczekać, żeby poznać kolejnego rywala. W poniedziałek o 13:00 odbędzie się spotkanie Anders Lind - Marcos Freitas. Jeden z nich będzie przeciwnikiem Polaka w kolejnej rundzie. Faworytem jest Portugalczyk, czyli 17. zawodnik rankingu ITTF, ale Lind w tej klasyfikacji również znajduje się wyżej od reprezentanta Polski.

Polskę w tenisie stołowym na igrzyskach olimpijskich w Paryżu reprezentują jeszcze dwie tenisistki - Natalia Bajor i Katarzyna Węgrzyn. Obie zagrają swoje mecze w poniedziałek.