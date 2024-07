Jest komunikat MKOl ws. "Ostatniej Wieczerzy". Jaśniej się nie da

Podczas piątkowej ceremonii otwarcia doszło do odwzorowania słynnego obrazu "Ostatnia Wieczerza", który w latach 1495–1498 namalował Leonardo da Vinci. Udział w jego odwzorowaniu brały m.in. drag queen. To miało zostać odebrane jako oddanie szacunku dla odmienności płci i kultury, ale wiele osób poczuło się urażonych. "Potrafią obrzydzić nawet ceremonię otwarcia IO" - pisał były premier RP Mateusz Morawiecki. "Obrzydliwe rozpoczęcie Igrzysk. To jest promocja sportu, a nie obnażanie i marsz LGBT" - to z kolei wpis piłkarza ręcznego Kacpra Adamskiego.

Taki sposób odwzorowania "Ostatniej Wieczerzy" sprawił, że z reklam wycofało się C Spire, gigant w sferze telekomunikacyjnej oraz technologicznej ze Stanów Zjednoczonych. "Byliśmy zszokowani kpiną z Ostatniej Wieczerzy podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. W związku z tym C Spire wycofuje swoje reklamy z igrzysk. C Spire nadal wspiera naszych sportowców, którzy tak ciężko pracowali, by być częścią igrzysk. Nie będziemy jednak częścią obraźliwej i niedopuszczalnej kpiny" - mogliśmy przeczytać w komunikacie firmy.

MKOl zabiera głos ws. "Ostatniej Wieczerzy" podczas ceremonii otwarcia

Teraz Międzynarodowy Komitet Olimpijski postanowił wydać komunikat w tej sprawie. "Nigdy nie mieliśmy zamiaru okazywać braku szacunku jakiejkolwiek grupie religijnej. Wręcz przeciwnie, chcieliśmy w ten sposób pokazać tolerancję i wspólnotę. Jeżeli ktoś poczuł się tym urażony, to przepraszamy" - czytamy w treści komunikatu, przekazanego przez Adama Parsonsa ze Sky News Europe.

- Wyobrażaliśmy sobie ceremonię, która pokaże nasze wartości i zasady, więc chcieliśmy przekazać ważne przesłanie. Chodziło o to, by wywołać refleksję i chcieliśmy, by przesłanie było tak mocne, jak to tylko możliwe. We Francji mamy wolność słowa i chcieliśmy ją chronić - stwierdził Tony Estanguet, były francuski kajakarz i aktualnie prezes stowarzyszenia, które od strony organizacyjnej odpowiada za igrzyska w Paryżu.

- Nigdy nie było intencji okazania braku szacunku. Ceremonia starała się uczcić tolerancję społeczności. Wierzymy, że ten cel został osiągnięty. Jest nam naprawdę przykro, jeśli ludzie poczuli się tym urażeni - dodała Anne Descamps, rzeczniczka prasowa ww. organizacji.

A jak na negatywne reakcje zareagował Thomas Jolly, dyrektor artystyczny podczas ceremonii otwarcia? - We Francji mamy wolność i mamy szczęście żyć w wolnym kraju. Chcieliśmy rozmawiać o różnorodności, która oznacza bycie razem. Chcieliśmy włączyć do tego wszystkich - tłumaczy Jolly.