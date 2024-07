6:0, 6:0. Niebywałe. 24-latka powtórzyła wyczyn Świątek z Roland Garros

6:0, 6:0 - to wynik, który w meczach tenisowych nie zdarza się bardzo często. Na początku czerwca czegoś takiego dokonała Iga Świątek (1. WTA), która potrzebowała zaledwie 40 minut do tego, by takim wynikiem pokonać Rosjankę Anastazję Potapową (41. WTA) i awansować do ćwierćfinału wielkoszlemowego Roland Garros. W maju br. serwis theathletic.com opublikował analizę, z której wynika, że w blisko 41 proc. meczów Świątek jest set wygrany 6:0 lub 6:1. Podobne liczby wcześniej osiągała legendarna Chris Evert.

Wynik 6:0, 6:0 jest w tenisie potocznie nazywany "rowerkiem". Wśród pań, poza Evert, pod tym względem królują Francuzka Suzanne Lenglen oraz Australijka Margaret Court, które mają po 14 meczów wygranych 6:0, 6:0 w karierze. Świątek potrafiła wygrać finał turnieju WTA wynikiem 6:0, 6:0. Doszło do tego w 2021 r. w Rzymie, gdzie w 45 minut pokonała Czeszkę Karolinę Pliskovą (43. WTA). Jak się okazuje, mecze kończą się też takim wynikiem na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

6:0, 6:0 na igrzyskach olimpijskich. Co za nokaut. Pierwszy raz od 20 lat

Doszło do tego w pierwszej rundzie turnieju singlistek, gdzie spotkała się Maria Lourdes Carle z Argentyny (89. WTA) oraz Niemka Tatjana Maria (59. WTA). Pierwszy set skończył się wygraną Carle 6:0 po ledwie 25 minutach. Tenisistka z Argentyny nie musiała bronić ani jednego break pointa. Rywalka była przełamywana przy pierwszej możliwej okazji. W drugim secie Maria próbowała się postawić przeciwniczce, by uniknąć kompromitacji.

W drugim gemie Niemka miała jedyną okazję na przełamanie, ale jej nie wykorzystała. W trakcie tego seta część gemów trwała dłużej, ale mimo to Carle wygrała 6:0, 6:0 i awansowała do drugiej rundy turnieju olimpijskiego. Łącznie mecz trwał 62 minuty. To oczywiście nie jest pierwszy przypadek na igrzyskach olimpijskich, gdzie w rozgrywkach singlistek był wynik 6:0, 6:0. Podobnego wyczynu dokonała Venus Williams w 2004 r., kiedy to wygrała 6:0, 6:0 w drugiej rundzie z Mają Matevzić ze Słowenii.

Trzy razy na igrzyskach olimpijskich dokonała tego też legendarna Suzanne Lenglen w 1920 r. w Antwerpii na kortach trawiastych. Wtedy na etapie pierwszej oraz drugiej rundy, a także ćwierćfinału wygrała 6:0, 6:0, odpowiednio z Belgijką Marie Storms, Brytyjką Winifred McNair oraz Szwedką Lily Elisabeth Stroemberg-von Essen. W trakcie całego turnieju Lenglen straciła zaledwie cztery gemy.

Teraz Carle czeka w drugiej rundzie na zwyciężczynię meczu Alja Tomljanović (Australia, 123. WTA) - Coco Gauff (USA, 2. WTA).