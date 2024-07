Linette mówi, jak wyglądała jej podróż do Paryża. "Naprawdę niesamowite"

W piątek Magda Linette (48. WTA) świętowała zdobycie trzeciego tytułu w turnieju WTA w karierze. W "polskim finale" Linette pokonała 6:2, 6:1 Magdalenę Fręch (57. WTA). Wcześniej Linette wygrywała zawody w Nowym Jorku w 2019 r. i w Hua Hin rok później. Dzięki tej wygranej Linette jest pewna awansu na 41. miejsce w rankingu WTA. "Koncert Magdy Linette w polskim finale w Pradze" - pisali eksperci na portalu X.

Tuż po meczu Linette postanowiła nagłośnić temat dotarcia na igrzyska olimpijskie w Paryżu. "Ej, co się robi, kiedy nie ma się znajomych z Private Jetem, a WTA przesuwa Ci finałowy mecz, przez co nie masz szans dolecieć do Paryża na Igrzyska przed zamknięciem strefy powietrznej? Z Magdą Fręch czekamy na Wasze tipy" - napisała tenisistka. Z pomocą przyszedł miliarder Rafał Brzoska, prezes i założyciel firmy InPost. "Jeśli anioły istnieją, to wszystkie na bank mają na imię Rafał. Dziękuję Rafał Brzoska - nasz life saver" - dodała Polka.

Tym samym Linette już w piątek mogła pojawić się w Paryżu.

Linette mówi o dotarciu do Paryża. "To było naprawdę niesamowite"

Dziennikarze postanowili zapytać Linette o sprawę z Rafałem Brzoską. - Dużo się Pani najadła stresu? Czy to rozwiązanie przyszło w miarę szybko? - pytała jedna z dziennikarek. - Miałam bardzo dużą pomoc, bo tak naprawdę trochę było organizowania wokół tego. Muszę powiedzieć, że to, jak to było zorganizowane, było naprawdę niesamowite. Sama nie mogę znaleźć na to słów. Po finale miałyśmy z Magdą naprawdę fajną, łatwą drogę, by tutaj przylecieć. Byłyśmy jednymi z nielicznych osób, które miały kiedykolwiek taką okazję - powiedziała Linette.

- Sama podróż była bardzo prosta i finalnie miałyśmy bardzo łatwą drogę powrotu. Otrzymałam wielką pomoc. Wczoraj i dziś niemal cały czas biegałam po wiosce, wszędzie było mnie pełno. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Teraz jednak emocje powoli opadają i zaczynam się skupiać na meczu - dodała Polka, cytowana przez serwis Interia Sport.

Linette zagra pierwszy mecz na igrzyskach w niedzielę, gdzie jej rywalką będzie Rosjanka Mirra Andriejewa (32. WTA). Magda zagra też w deblu, gdzie jej partnerką będzie Alicja Rosolska.