Wszystko jasne ws. kontuzji Fornala. Osobiście ogłosił

- Tylko nie to, tylko nie to - krzyczał relacjonujący spotkanie reprezentacji Polski z Egiptem dziennikarz TVP Sport Jacek Dębiński, gdy w trzecim secie niefortunnie na parkiecie wylądował Tomasz Fornal. Na powtórkach widać było, że stopa ułożyła się nienaturalnie, dlatego momentalnie opuścił plac gry. Będąc już na ławce, zawodnik z grymasem bólu zdjął buta, a wielu fanów spodziewało się najgorszego.

Tomasz Fornal zabrał głos po meczu z Egiptem. Jego mama rozwaliła komentarzem

- Wieczorem zrobimy mu USG w wiosce olimpijskiej, bo mamy taką możliwość. Jutro rano zaś chcemy załatwić rezonans magnetyczny. Zobaczymy, co będzie - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić. Aleksander Śliwka nie pozostawił za to złudzeń, że Fornal lada moment wróci na parkiet. - Mamy świetny sztab medyczny, więc jestem dobrej myśli, spodziewam się, że fizjoterapeuci postawią go na nogi - oznajmił.

Teraz sam zainteresowany postanowił zabrać głos w mediach społecznościowych. "Dziękuję za każdą wiadomość, jesteście najlepsi. Tak łatwo się mnie nie pozbędą. Chwilę odpocznę i jestem" - napisał, dodając hasztag "take it easy", czym dał do zrozumienia, żeby się o niego nie martwić. To doskonała wiadomość, która błyskawicznie uspokoiła fanów. "Wojownik", "potrzebujemy Cię", "wracaj szybko", "kawał gościa z ciebie" - można przeczytać. Od komentarza nie powstrzymała się też mama siatkarza. "Gdybym pocałowała, na pewno by pomogło. Zawsze pomagało" - skwitowała Dorota Fornal.

Grbić tłumaczy się z powołań. "Jest mi przykro"

Jeśli zatem Fornal faktycznie ma rację i niedługo wraca, to odetchnąć z ulgą może trener Grbić. Ten nie ma zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o przyjmujących, gdyż poza 26-latkiem w Paryżu są Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk oraz Aleksander Śliwka. - Ta sytuacja jest tym trudniejsza, że Tomek w ostatnim czasie jest w świetnej formie. Jeśli chodzi o plusy, to kolejny mecz gramy za cztery dni, a nie nazajutrz. Gdybyśmy grali kolejnego dnia, na pewno Tomek nie byłby gotowy, a tak mam nadzieję, że wkrótce go zobaczymy - wyjaśnił.

W przypadku kontuzji szkoleniowiec mógłby oczywiście włączyć do składu trzynastego zawodnika, ale rezerwowym jest Bartłomiej Bołądź, czyli nominalny atakujący. Niespodziewanie Grbić zrezygnował wcześniej z Bartosza Bednorza, czym wywołał niemałą burzę w mediach.

- Uraz Fornala jest czymś, co trudno przewidzieć, gdy dokonujesz selekcji na igrzyska. Ja czasu już nie cofnę, a przecież wybierając skład, nie miałem kryształowej kuli, żeby móc powiedzieć, co się wydarzy. Ja jestem spokojny. Podjąłem decyzję i już. Nie spałem przez kilka tygodni, zanim to zrobiłem, ale wybór już za mną. Mogę tylko ponownie podkreślić, że jest mi przykro, że nie wszyscy, którzy zasłużyli, aby tu być, znaleźli się w składzie - podsumował.

Polacy zagrają kolejny mecz w środę 31 lipca, kiedy zmierzą się z reprezentacją Brazylii.