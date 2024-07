Paolini zobaczyła Świątek i się zaczęło. Hit! "Bardzo miło z jej strony"

Iga Świątek i Jasmine Paolini miały sporo szczęścia podczas sobotnich zmagań na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nie chodzi jednak o wyniki ich meczów, bo Polka wygrała z Iriną-Camelią Begu 6:2, 7:5, a Włoszka z Aną Bogdan 7:5, 6:3. Obie zawodniczki zdążyły jednak przed deszczem, który storpedował większość sobotnich meczów.

Jasmine Paolini zabrała głos nt. Igi Świątek. Na odpowiedź długo nie czekała

Po swoim meczu Paolini udzieliła wywiadu Polsatowi Sport, a w międzyczasie blisko niej znalazła się Iga Świątek. Dziennikarz od razu zapytał Włoszkę o liderkę światowego rankingu, ale tym razem nie chodziło o ewentualną rywalizację na korcie. "Będziecie miały chwilę, żeby napić się razem kawy?" - usłyszała Paolini.

- Nie wiem, zapytam ją później - zaśmiała się Włoszka i chwilę opowiedziała o meczu. - Zobaczymy później, czy uda się napić kawy z Igą - kończyła wywiad Paolini i oczywiście zrobiła to z szerokim uśmiechem.

Na odpowiedź nie musiała długo czekać, bo za chwilę o ewentualną kawę z Paolini zapytana została właśnie Świątek. "Tylko powiem, że Jasmine powiedziała, że zaprosi na kawę" - usłyszała najlepsza tenisistka świata.

- Bardzo miło z jej strony. Myślę, że jak najbardziej, bo to jedna z najmilszych dziewczyn w szatni. Więc jestem za - odpowiedziała Świątek. Jeśli czas pozwoli to spotkanie polsko-włoskie dojdzie do skutku. Obie panie zapewne będą miały teraz dzień przerwy przed kolejnymi meczami, a więc powinni znaleźć dla siebie chwilę.

Jasmine Paolini od niedawna należy do czołówki światowego tenisa. W 2024 roku wygrała turniej w Dubaju, a także grała w finałach Roland Garros i Wimbledonu. W obu przegrała, a we Francji jej pogromczynią była właśnie Iga Świątek. Włoszka, której mama pochodzi z Polski, jest uważana za jedną z najmilszych tenisistek w całej stawce, co udowadniała już wielokrotnie.