Uwaga! W niedzielę może być pierwszy medal dla Polski! Świetny występ Polki

Klaudia Zwolińska była wymieniana w gronie faworytek do złotego medalu w kajakarstwie górskim. 25-latka podczas ubiegłorocznych igrzysk europejskich (jednocześnie były one mistrzostwami Europy) zdobyła dwa srebrne medale w K-1 i C-1. - Takich dyscyplin, które nie są odpowiednio doceniane, jest więcej. Nie chciałabym, żeby ktoś odebrał to jako narzekanie, bo mam najlepszą pracę na świecie, od dziecka marzyłam o tym, aby robić to, co robię. Chodzi o to, co będzie po karierze. Skończę pod mostem? Większość prywatnych pieniędzy przeznaczam na sport. Należy nam się szacunek i wsparcie - mówiła wtedy Zwolińska.

Klaudia Zwolińska zachwyciła w Paryżu. W niedzielę wszyscy będą liczyć na medal

25-latka startowała już na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Wtedy zajęła piąte miejsce. Teraz ma większe apetyty i liczy na zdobycie medalu.

Zwolińska bardzo dobrze rozpoczęła tegoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Polka zajęła drugie miejsce w eliminacjach kategorii K-1 w kajakarstwie slalomowym. Miała czas 93.03 s. Lepszy wynik osiągnęła tylko Australijka Jessika Fox - 92.18.

Klaudia Zwolińska z drugim czasem kwalifikuje się do jutrzejszego półfinału w konkurencji K1 w slalomie kajakowym! Świetna forma Polki, która przegrała dziś tylko z genialną Jessicą Fox. Jutro czekają nas niesamowite emocje - czytamy na koncie Sporty Olimpijskie na portalu X.

Każda zawodniczka miała dwie szanse, by awansować do niedzielnych półfinałów. Zwolińska awans wywalczyła już w pierwszej próbie (wtedy miała czas 96,33). W półfinale rywalizować będą 22 zawodniczki. Rozpocznie się on w niedzielę, 28 lipca o godz. 15.30. Finał zaplanowany jest również na niedzielę na godz. 17.45.

Reprezentacja Polski z medalami igrzysk w kajakarstwie wraca już od ponad 30 lat. Na ostatniej olimpiadzie w Tokio srebrny medal w K-2 na 500 metrów wywalczyły Karolina Naja i Anna Puławska. Obie sięgnęły też po brąz w K-4 wraz z Justyną Iskrzycką i Heleną Wiśniewską.