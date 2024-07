Co za sensacja w Paryżu! Wielka rywalka Świątek odpadła już w I rundzie

"Niech rozpocznie się gra. Po raz trzeci startuję na igrzyskach olimpijskich, tym razem u siebie, w Paryżu. Lepiej być nie może! Jestem podekscytowana możliwością dania z siebie wszystkiego dla Francji. Spróbuję zatrzymać medal w domu" - napisała w piątek w mediach społecznościowych rozstawiona z numerem 17 Caroline Garcia. Po tych słowach można się było spodziewać, że spotkanie z Jaqueline Cristian (61. WTA) będzie tylko formalnością. Okazało się jednak zupełnie inaczej.

Spotkanie od samego początku było wyrównane, gdyż obie zawodniczki konsekwentnie utrzymywały podanie. Dopiero w siódmym gemie Garcia przełamała rywalkę, nie oddając jej nawet punktu. Bardzo szybko Rumunka doprowadziła jednak do remisu, ale potem znów oddała serwis i poległa 5:7. W drugiej odsłonie cały czas tempo gry było wysokie, natomiast Francuzka nie była w stanie wyjść na prowadzenie. Przy stanie 2:3 przegrała za to serwis i to rywalka odskoczyła na dwa gemy.

Do końca seta nie udało się jej odrobić straty i przegrała 3:6. Trzecia partia zaczęła się od wielu błędów z obu stron, a po chwili Cristian prowadziła 2:1. Problem polegał jednak na tym, że żadna z tenisistek nie obroniła dotąd podania. Od tamtej pory Rumunka grała coraz pewniej, w przeciwieństwie do Garcii, która miała duże kłopoty w polu serwisowym. Finalnie spotkanie zakończyło się wynikiem 7:5, 3:6, 4:6 dla Cristian i jest to zdecydowanie największa sensacja w drugim dniu IO.

"Rumuńscy zawodnicy zawsze mogą wznieść się na nowy poziom, reprezentując swój kraj. Jaqueline zagrała niesamowicie" - oznajmił portal Romanian Tennis. Dziennikarz Tom Compayrot zaznaczył za to, że winna porażki jest tylko i wyłącznie Garcia. "Nie miałem dużych nadziei, w związku z tym, że nie przygotowywała się na mączce, a dodatkowo emanuje okrutnym brakiem pewności siebie" - przekazał.

Przegrana 30-latki to gigantyczny cios zarówno dla tamtejszych kibiców, jak i mediów. "Nie mogła ustabilizować swojego tenisa. Popełniała zbyt dużo błędów, których można było uniknąć" - skwitował dziennik "L'Equipe". Inaczej rozpisał się za to "Le Parisien". "Garcia nie zdołała przełamać złej passy, którą ma od lat na Roland Garros. Choć dobrze weszła w mecz, to później stopniowo słabła. W drugim secie rozpoczęła się ciężka próba, podczas której pojawiło się coraz więcej wątpliwości" - czytamy.

"Kompletne rozczarowanie" - podsumował portal sport.fr. Jaqueline Cristian, która po raz pierwszy występuje na IO, awansowała zatem do drugiego etapu, w którym zmierzy się ze zwyciężczynią spotkania między Naomi Osaką a Angelique Kerber.