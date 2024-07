Świątek zaskoczyła. "Mam nadzieję, że przestanę płakać przed kolejnym meczem"

Iga Świątek rozpoczęła igrzyska olimpijskie w Paryżu od zwycięstwa, a po meczu wreszcie miała czas, by obejrzeć ceremonię otwarcia imprezy. Polka napisała w mediach społecznościowych, co sądzi o całym wydarzeniu, a także przyznała, co zainspirowało ją najbardziej. "Mam nadzieję, że przestanę płakać przed kolejnym meczem" - napisała Świątek.

3 Fot. FRANCOIS-XAVIER MARIT/Pool via REUTERS TPX Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl