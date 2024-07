Dramat Tomasza Fornala w Paryżu. "Tylko nie to!"

Spotkanie z Egiptem od samego początku toczyło się pod dyktando naszych siatkarzy. Pierwszy set zakończył się wynikiem 25:21, drugi 25:19, a w trzecim zbudowaliśmy sobie jeszcze większą przewagę i ostatecznie wygraliśmy go do 13.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport Olimpiada tour

Koszmar Tomasza Fornala. "Tylko nie to"

Przy stanie 8:8 w trzecim secie na drodze jednego z Egipcjan stanął Tomasz Fornal, który wysoko wyskoczył do bloku. Mimo że nasza drużyna zdobyła punkt, to siatkarz niefortunnie wylądował na parkiet tak, że niewykluczone, że skręcił kostkę. - Tylko nie to, tylko nie to - relacjonował dziennikarz TVP Sport Jacek Dębiński.

Błyskawicznie przyjmujący opuścił plac gry, a na jego miejsce pojawił się Aleksander Śliwka. Gdy tylko usiadł na ławce, z grymasem bólu przy asyście lekarzy ściągał buta. Są to koszmarne wieści dla Nikoli Grbicia, który zabrał do Paryża tylko czterech przyjmujących. Poza Fornalem szkoleniowiec ma do dyspozycji: Wilfredo Leona, Kamila Semeniuka oraz właśnie Śliwkę.

"Urazu doznał ten, dla którego wszyscy chcieli zamawiać folię bąbelkową..." - oznajmiła Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. Inaczej rozpisał się za to dziennikarz Jakub Balcerzak. "Cieszy wynik, cieszy zwycięstwo w trzech setach, ale teraz najważniejsze, to dużo zdrowia dla Tomka Fornala. Walcz tam Tomek, potrzebujemy Cię" - podsumował.

Tuż po zakończeniu spotkania 26-latek podniósł się jednak z ławki i kulejąc, ruszył do siatki, by podziękować Egipcjanom za rywalizację. Gdy jeden z nich zapytał się o jego stan zdrowia, wymownie kiwnął głową, dając do zrozumienia, że może nie będzie tak źle, jak pierwotnie zakładano. Oby tak było, gdyż przed nami najważniejsze mecze fazy grupowej.