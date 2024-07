To musiało się tak skończyć! Wymarzony scenariusz dla Polaków

Mówimy już o ćwierćfinale igrzysk, choć Polacy zagrali dopiero pierwszy mecz fazy grupowej. Od lat w turnieju olimpijskim, zwłaszcza w przypadku polskiej kadry, wszystko sprowadza się jednak właśnie do tamtego spotkania. A nowy system gry w fazie grupowej sprawia, że myśli się o nim jeszcze częściej.

Miało być 3:0 i było 3:0. To może być kluczowe zwycięstwo

W ostatnich latach w grupie na igrzyskach każdy zespół grał pięć spotkań - dwunastu uczestników turnieju dzielono na dwie grupy. Teraz gra się tylko trzy mecze, a grupy są trzy, każda po cztery zespoły. To kluczowa zmiana, bo po wyjściu z grupy od razu trafia się do ćwierćfinału. A rozstawienie przed układaniem drabinki fazy play-off ustala się na podstawie wyników poszczególnych drużyn w pierwszych trzech spotkaniach igrzysk. Najpierw najlepsi liderzy grup, potem zespoły z drugich miejsc i na koniec dwa najlepsze zespoły, które zajęły trzecią pozycję.

To oznacza, że liczy się absolutnie każdy mecz, a już zwłaszcza taki, w którym jeden zespół w teorii jest o klasę lepszy od rywala. W takiej sytuacji wygrana, najlepiej za trzy punkty, może się bardzo przydać w kontekście walki o jak najwyższe rozstawienie w ćwierćfinale, a wcześniej jak najszybszy awans do tej fazy rozgrywek.

To dlatego mecz Polaków z Egiptem może się okazać kluczowy i wręcz oczekiwaliśmy po nim pewnej wygranej. Żadnego rywala nie można lekceważyć, ale trudno byłoby zaakceptować choćby jednego przegranego seta, a co dopiero kłopoty z wygraną w tym spotkaniu. Ale miało być 3:0 i było 3:0.

Styl typowy dla meczu otwarcia. Polacy poprawili swój bilans

Może i styl tego zwycięstwa Polaków nie był najlepszy, ale wejście w turniej to zawsze wyjątkowe emocje i mecz, w którym gra się nerwowo i niedokładnie. Najważniejsze, żeby w nim się napędzić, a przecież ostatniego seta zawodnicy Grbicia wygrali aż do 13.

Zresztą historia polskich meczów otwarcia podczas igrzysk nie mówi, że to dla nich łatwe spotkania. Co prawda, gdy trafiają na słabszego rywala, jak w przypadku Egiptu w Paryżu, to raczej z nim wygrywają. Tak było choćby w przypadku meczu z tym przeciwnikiem podczas igrzysk w Rio - wtedy też skończyło się na trzech setach. Bilans pierwszych meczów na dziesięciu poprzednich edycjach siatkarskiego turnieju olimpijskiego może jednak zdziwić tych, którzy spodziewaliby się, że jest bardzo pozytywny.

Mecze otwarcia polskich siatkarzy na igrzyskach (bilans: 10 meczów - 6 zwycięstw, 4 porażki - sety 20:16 - punkty 655:591):

1968 - Meksyk - Japonia - Polska 3:0 (15:9, 15:11, 15:10)

1972 - Monachium - Czechosłowacja - Polska 3:0 (15:13, 16:14, 15:8)

1976 - Montreal - Polska - Korea Południowa 3:2 (12:15, 6:15, 15:6, 15:6, 15:5)

1980 - Moskwa - Polska - Jugosławia 3:1 (15:11, 11:15, 15:3, 15:7)

1996 - Atlanta - USA - Polska 3:0 (15:13, 15:6, 15:8)

2004 - Ateny - Serbia i Czarnogóra - Polska 0:3 (21:25, 17:25, 16:25)

2008 - Pekin - Polska - Niemcy 3:0 (25:17, 33:31, 25:20)

2012 - Londyn - Włochy - Polska 1:3 (25:21, 20:25, 23:25, 14:25)

2016 - Rio de Janeiro - Polska - Egipt 3:0 (25:18, 25:20, 25:17)

2021 - Tokio - Polska - Iran 2:3 (25:18, 22:25, 22:25, 25:22, 21:23)

W tych dziesięciu meczach Polacy wygrali sześciokrotnie, ale mieli aż cztery porażki, z czego trzy w trzech setach. Ostatnia z całkiem niedawna: trzy lata temu w Tokio Polskę pokonał Iran, po niezwykle zaciętym meczu zakończonym wyniszczającym tie-breakiem. Jak dobrze, że teraz takie emocje Polacy zostawiają sobie na kolejne mecze.

Polacy wjechali na autostradę. Plan Grbicia pozostaje jasny

Teraz dopisujemy do tego zestawienia kolejne wygrane trzy sety, zwycięstwo z czystym kontem. I to jest najważniejsze.

To ważna wygrana także odnośnie tego, co czeka nas w drugiej kolejce rywalizacji w "polskiej" grupie. Wcześniej Włosi pokonali Brazylijczyków za trzy punkty, w czterech setach, i po pierwszych spotkaniach w Paryżu to Polacy będą liderem tabeli. Co więcej, Brazylijczycy, którzy na razie nie zdobyli punktów, drugi mecz rozegrają właśnie z kadrą Nikoli Grbicia. I jeśli Polacy pokonają ich w środę, 31 lipca o 9:00, to zapewnią sobie awans do ćwierćfinału igrzysk z co najmniej drugiego miejsca.

Można przypuszczać, że Włosi pokonają Egipt, więc bezpośrednie starcie Polaków i Italii byłoby batalią o pierwsze miejsce i rozstawienie wśród trzech najlepszych drużyn przed fazą play-off. Za to Brazylijczycy musieliby drżeć o to, czy okażą się jedną z trzech najlepszych drużyn, które zajmą trzecie miejsce. To niemal wymarzony scenariusz dla Polaków i teraz mają wszystko w swoich rękach. Wyniki z soboty sprawiły, że wjechali na autostradę do zapewnienia sobie gry w ćwierćfinale bardzo szybko. I to w dodatku, gry niekoniecznie z najsilniejszym rywalem. Oby teraz na tej autostradzie się utrzymać.

To tylko przypuszczenia, ale rozwój sytuacji po pierwszym dniu turnieju w Paryżu sprawia, że można zacząć je snuć. Plan drużyny Nikoli Grbicia na dalszą część turnieju w Paryżu pozostaje jasny: w dwóch kolejnych meczach tylko się napędzać i sprawić, żeby poziom gry wzrastał. A na koniec wzniósł się na poziom, który będzie mógł dać upragniony medal.