Bajka! Tak wygląda grupa polskich siatkarzy po pierwszym meczu na IO

Reprezentacja Polski jest oczywiście jednym z głównych faworytów do zdobycia medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Siatkarze trafili jednak do naprawdę silnej grupy B, w której ich rywalami są Włochy, Brazylia i Egipt. To właśnie od meczu z tym ostatnim zespołem zawodnicy Nicoli Grbicia rozpoczęli rywalizację na francuskich boiskach.

Reprezentacja Polski siatkarzy lepsza od Egiptu. W tabeli też jest pięknie

Przed spotkaniem Polaków zmierzyli się ze sobą Włosi i Brazylijczycy i to ci pierwsi okazali się lepsi. Mistrzowie Świata z 2022 roku wygrali z rywalami z Ameryki Południowej 3:1 i tym samym zostali pierwszymi liderami grupowej tabeli.

By ich wyprzedzić, Polacy musieli ograć Egipt 3:0. Od początku meczu Biało-Czerwoni mieli swoje problemy. Bywali nieskuteczni, popełniali sporo błędów, ale na szczęście nie przekładało się to na wynik. W pierwszym secie ograli przeciwników 25:21, w drugim wygrali 25:19, a w trzecim 25:13. Niepokojący jest jednak fakt, że Tomasz Fornal nie dokończył trzeciej odsłony z powodu kontuzji.

Dzięki temu Polacy nie tylko dopisali sobie trzy punkty do tabeli, ale również mają lepszy bilans setów niż Włosi. Po pierwszym dniu zmagań są więc liderami grupy B, reprezentacja Włoch jest druga, Brazylia trzecia, a Egipt jest ostatni. Do ćwierćfinału awansują dwa pierwsze zespoły z każdej z grup, a także dwa najlepsze z trzecich miejsc.

Tabela grupy B po meczu Polska - Egipt na IO w Paryżu:

Polska - 3 pkt, 1 mecz, 1 wygrana, bilans setów 3:0 Włochy - 3 pkt, 1 mecz, 1 wygrana 3:1 Brazylia - 0 pkt, 1 mecz, 1:3 Egipt - 0 pkt, 1 mecz, 0:3

Kolejny mecz reprezentacja Polski rozegra już w środę 31 lipca o 9:00 przeciwko Brazylii. Trzy dni później Biało-Czerwoni zmierzą się z Włochami. Jeszcze jedno zwycięstwo powinno zapewnić zawodnikom Nikoli Grbicia awans do 1/4 finału.