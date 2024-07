Gigantyczna sensacja była o włos! Rzut w ostatniej sekundzie wszystko zmienił

Jeszcze w 43. minucie sobotniego spotkania Japończycy po trafieniu Shinnosuke Tokudy prowadzili z dwukrotnymi mistrzami olimpijskimi (1996 i 2004) aż 23:17 i wydawało się, że dojdzie do pierwszej sensacji w męskim turnieju piłkarzy ręcznych. Przez kolejne dziewięć minut Japończycy zdobyli jednak zaledwie jednego gola i przegrywali 24:25.

Wielka sensacja na igrzyskach olimpijskich w Paryżu była blisko. Japończycy zmarnowali szanse

W końcówce spotkania doszło do wielkich emocji. Minutę przed końcem przy remisie 29:29 piłkę mieli Japończycy. Potrafili wypracować dwie dobre okazje do zdobycia bramki. Najpierw rzut z drugiej linii Jina Watanabe obronił bramkarz Chorwatów - Dominik Kuzmanović. Odbitą przez niego piłkę złapał jednak kołowy Japończyków - Shuichi Yoshida, ale dziewięć sekund przed końcem pojedynku również spudłował.

W efekcie to Chorwaci mieli piłkę meczową. Szybko rozegrali akcję - Domagoj Duvnjak podał do leworęcznego rozgrywającego Ivana Martinovicia, ten wyskoczył do góry i zdecydował się na mocny rzut. Piłka wpadła do siatki zaledwie sekundę przed końcową syreną!

Najwięcej bramek dla zwycięzców zdobył skrzydłowy Mario Sostarić - sześć, a dla przegranych Kosuke Yasuhira (aż 10.).

W poniedziałek, 29 lipca (godz. 11) w drugiej kolejce grupy A Chorwacja zmierzy się ze Słowenią, a Japonia tego samego dnia zagra z Niemcami (godz. 9). Do ćwierćfinałów awansują po cztery najlepsze zespoły z obu grup.

Chorwacja - Japonia 30:29 (13:18)

