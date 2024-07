Nieprawdopodobne sceny w meczu Djokovicia. To był pogrom w 54 minuty

Novak Djoković jest oczywistym faworytem do zdobycia medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W pierwszym meczu Serb trafił na Matthew'a Ebdena, który ostatni mecz w grze pojedynczej rozegrał w 2022 roku. Wicelider światowego rankingu nie miał najmniejszych problemów z ograniem przeciwnika.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu. Sceny w pierwszym meczu Novaka Djokovicia. Rywal nie wytrzymał

Spotkanie z rywalem, który od dwóch lat nie grał w singlu było dla Djokovicia rozgrzewką przed poważnym graniem i spacerkiem na korcie. W pierwszym secie Ebden wygrał zaledwie osiem punktów, nie był w stanie zdobyć ani jednego gema i przegrał partię 0:6.

W drugiej odsłonie zapowiadało się podobnie, kiedy to Djoković bez najmniejszych problemów wygrał dwa pierwsze gemy. Ebden nawet nie był zdenerwowany takim obrotem spraw, a w pewnym momencie nie wytrzymał. Podszedł do jednego z kibiców przy boisku, wyciągnął do niego rakietę i zapytał, czy ten chce zagrać za niego. Wszystko uwieczniły kamery.

Oczywiście Australijczyk dokończył spotkanie, a nawet zdołał ugrać gema honorowego na 1:4 po własnym serwisie. Co ciekawe, ograł wówczas Djokovicia do zera, a na trybunach kibice po prostu oszaleli. Ebden usłyszał wiele braw i coś na wzór podziękowania, że nie poddał się w starciu z rywalem, z którym właściwie nie miał najmniejszych szans.

Z radości Australijczyk założył koszulkę na głowę, rozłożył ręce w geście triumfu i żartując sam z siebie, cieszył się z drobnego sukcesu. Podziękował również Djokoviciowi - klepnął Serba po plecach i kontynuował grę.

Finalnie jednak Djoković wygrał partię 6:1, a cały mecz 2:0 w zaledwie 54 minuty. W drugiej rundzie wicelider światowego rankingu zagra z Martonem Fucsovicsem lub Rafaelem Nadalem, którzy swój mecz zagrają w niedzielę 28 lipca po 12:00. Jeśli oczywiście zagrają, bo hiszpańskie media informowały, że legendarny "Rafa" ma przed starciem problemy zdrowotne i może jeszcze wycofać się ze zmagań w najważniejszej imprezie.