Wielka gwiazda oglądała mecz Świątek. To było coś wyjątkowego!

Iga Świątek rozpoczęła olimpijskie zmagania od zwycięstwa 6:2, 7:5 z Iriną-Camelią Begu. - To mój pierwszy mecz. Było trochę więcej napięcia we mnie niż zazwyczaj, ale to dopiero pierwsza runda. Dałam sobie poprawkę, że mam jeszcze czas poczuć to wszystko - mówiła po meczu pytana o emocje związane ze startem na igrzyskach.

Zobacz wideo Iga Świątek: Tata na siłę zabierał nas na treningi [Fragment rozmowy z 2018 roku]

Iga Świątek oklaskiwana przez gwiazdę. Rebel Wilson obecna w Paryżu

Mecz Igi Świątek cieszył się w sobotę sporym zainteresowaniem kibiców. Organizacja nie stała jednak na najwyższym poziomie "Tłum ludzi stał w deszczu w kilometrowej kolejce do kortów Roland Garros, gdy Iga Świątek wychodziła na swój pierwszy mecz igrzysk olimpijskich Paryż 2024. W trakcie występu faworytki trybuny długo się wypełniały i finalnie było na nich 11-12 tysięcy widzów. Ale z powodu złej pracy organizatorów większość się spóźniła!" - pisał więcej Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Wśród tysięcy kibiców, którzy zasiedli na trybunach, znalazła się m.in. wielka gwiazda kina. Mowa o Rebel Wilson. Aktorka zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym pochwaliła się wizytą na meczu Polki. "Pierwszy raz na kortach Rolanda Garrosa" - napisała 44-latka. Nie ma zatem wątpliwości, że była to dla niej wyjątkowa chwila, gdyż jest fanką tenisa. Wilson wcześniej pojawiała się m.in. na kortach Wimbledonu, by oglądać zmagania najlepszych tenisistów i tenisistek.

Mecz Igi Świątek z trybuny prasowej oglądał także... Dawid Podsiadło. Łukasz Jachimiak ze Sport.pl udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie artysty oraz przytoczył jego zabawne pytanie. "Cześć, macie jakiś komputer na zbyciu? - zapytał właśnie Dawid Podsiadło. Mamy nowego kolegę na prasówce na meczu Iga Świątek - Irina-Camelia Begu i dzięki Eurosport na całych igrzyskach w Paryżu." - czytamy na profilu X. Podsiadło dołączył na czas igrzysk do ekipy telewizyjnej.

W drugiej rundzie Iga Świątek zagra ze zwyciężczynią spotkania Nadia Podoroska (Argentyna, 85. WTA) - Diane Parry (Francja, 52. WTA).