Świetny start polskich wioślarzy w Paryżu. Forma jest!

Sobota to dzień, w którym rywalizacja na igrzyskach olimpijskich w Paryżu nabiera tempa. Do gry weszła między innymi Iga Świątek, a zmagania rozpoczynają także siatkarze. Polscy kibice mają już trochę powodów do radości. Jednym z nich jest występ wioślarzy. Czwórka podwójna mężczyzn dobrym stylu awansowała do finału i powalczy o medal. Czy nawiąże do tradycji sukcesów sprzed lat?

4 fot. transmisja TV screenshot Otwórz galerię Na Gazeta.pl