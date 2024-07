Świątek pokazała na igrzyskach nowy strój i się zaczęło. Lawina komentarzy

Dla Igi Świątek to drugie igrzyska olimpijskie w karierze. Przed trzema laty w Tokio odpadła w II rundzie po starciu z Paulą Badosą. Polscy kibice liczą, że tym jej przygoda na najważniejszej sportowej imprezie czterolecia potrwa dłużej. Zwłaszcza że rywalizacja toczy się na ukochanych przez nią kortach Rolanda Garrosa.

Strój Świątek robi furorę. Komentują

Świątek przed rozpoczęciem olimpijskiej rywalizacji przyznawała, że wraz ze swoim zespołem szkoleniowym postarała się ułożyć plan w taki sposób, aby utrzymać jak najwięcej rutyn, które pomogły jej osiągnąć sukces na kortach podczas wielkoszlemowego French Open. Jak dodała - korty różnią się jedynie wizualnie. Kluczowe z jej perspektywy będzie skoncentrowanie na swojej pracy.

To, co różnie się wizualnie od poprzednich występów Polki w Paryżu to także... ubranie. Internauci błyskawicznie zauważyli zmianę w wyglądzie naszej najlepszej tenisistki. Jej strój robi prawdziwą furorę. Na portalu X nie brakuje komentarzy.

Zmianę odnotował jeden z największych profili zajmujących się tenisem. - Iga Świątek w barwach reprezentacji Polski na korcie Philippe'a Chatrier na Igrzyskach Olimpijskich. Co za widok - odnotował "The Tennis Letter". - Poland Garros - napisał jeden z komentujących użytkowników, parafrazując oczywiście nazwę słynnego turnieju wielkoszlemowego, którego arenami są olimpijskie korty.

Piękny strój Igi! - napisał profil Z kortu - informacje tenisowe, zajmujący się na co dzień gromadzeniem informacji i ciekawostek dotyczących tej dyscypliny sportu. "Śliczny biało-czerwony strój", "Nasz orzeł", "Ciekawszy niż na United Cup", "Zgadzam się! Śliczny!" - to tylko niektóre z odpowiedzi użytkowników platformy X.

Są oczywiście też tacy, którym ubiór nie przypadł do gustu. - Nie podoba mi się…jest Orzeł, ale nie po tej stronie - zauważa jedna z komentujących użytkowniczek.

Iga Świątek, aby wygrać igrzyska olimpijskie, będzie musiała pokonać sześć rywalek. Pierwszą z nich jest Irina-Camelia Begu. Relację na żywo z tego spotkania można śledzić na sport.pl i sport.pl live.