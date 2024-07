Mamy pierwszy sukces Polski w Paryżu. Faworytka pokonana!

Po piątkowej ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich czas na emocje stricte sportowe. W sobotę 27 lipca do gry wchodzą między innymi Iga Świątek i siatkarze. W porannej sesji zmagań polscy kibice mieli już pierwsze powody do radości. Alicja Klasik sprawiła niemałą niespodziankę w turnieju szpadzistek. To dyscyplina, w której mamy tradycje medalowe.

