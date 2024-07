Gigantyczna sensacja w pierwszym meczu igrzysk. Ależ sukces Winiarskiego!

Legendarny przyjmujący reprezentacji Polski po ostatniej akcji tie-breaka tylko zacisnął pięść, uśmiechnął się i ruszył do przybijania piątek ze swoimi zawodnikami. Winiarski musiał w sobotę przeżyć pełną gamę emocji - od zadowolenia po znakomitym otwarciu, złości i strachu o losy mecz, gdy Japończycy prowadzili już 2:1 i wielkiej radości po szczęśliwym zakończeniu pierwszego meczu w turnieju siatkówki na igrzyskach w Paryżu.

REKLAMA

Tego wyniku trudno nie nazwać sporą sensacją, bo już powrót Niemców na igrzyska po dwunastu latach był niespodziewany, zwłaszcza że wywalczony już po turnieju kwalifikacyjnym jesienią zeszłego roku. Ale ogranie drugiej drużyny rankingu Międzynarodowej Federacji Siatkówki (Niemcy to jedenasty zespół zestawienia przygotowywanego przez FIVB) już w pierwszym meczu w paryskiej Arenie Sud 1? Wielkie świętowanie Niemców po zakończeniu spotkania kompletnie nie dziwi, bo to Japończycy byli wyraźnym faworytem do rozpoczęcia igrzysk od wygranej.

Zobacz wideo Czy w siatkówce jest spalony? Co Polacy wiedzą o tej dyscyplinie sportu?

Grzmoty od Niemców. Genialny Grozer pomógł znakomicie otworzyć igrzyska

Zaczęło się od grzmotów po tym, jak grę rozpoczęli Niemcy. To był nokaut na start tego meczu - po znakomitej serii na zagrywce Georga Grozera prowadzili aż 9:2. Można było się zastanawiać, czy zawodnicy trenera Winiarskiego faktycznie grają w czarnych koszulkach z czerwonymi rękawami, bo ich styl gry chwilami o wiele bardziej przypominał ten typowy dla azjatyckich drużyn. Niemcy świetnie bronili, zagrywali i atakowali. Utrzymywali też solidny poziom przyjęcia, ale to chyba głównie przez gorszą dyspozycję rywali.

Japończykom brakowało mocy na zagrywce i skuteczności w ataku. Zawodnicy, którzy jeszcze kilka tygodni temu czarowali podczas finałów Ligi Narodów w Łodzi, gdy drużyna prowadzona przez Philippe'a Blaina zdobywała srebrny medal tej imprezy, teraz nie przypominali samych siebie. A Niemcy na czele ze znakomitym Grozerem błyszczeli. Japończycy zbliżyli się do nich maksymalnie na cztery punkty (10:14), a przez większość partii utrzymywali sporą przewagę z początku seta. Skończyli go wynikiem 25:17, więc z jeszcze większą różnicą.

Japończycy wrócili. Czar dobrej gry Niemców prysł

Pytanie po takim otwarciu meczu brzmiało: jak długo na takim poziomie będą w stanie grać Niemcy? Można było je też postawić w kontekście Japończyków: jak długo będą tak psuć? Jednak z chwilą, gdy u Japończyków wróciła silna i sprawiająca problemy zagrywka, zaczęła się wyrównana gra. Drużyna Blaina nie prowadziła w tym secie jednak więcej niż dwoma punktami, a i tak go wygrała. Swoich szans nie wykorzystali zawodnicy Winiarskiego - mieli trzypunktowe prowadzenie 12:9, a potem szanse na dobre zarządzanie prowadzeniem w końcówce przy 22:21. Jednak cztery z kolejnych pięciu punktów należały do rywali. Przyjmujący Ran Takahashi zaskoczył Niemców swoją formą przy kluczowych piłkach. To on kończył te dwie ostatnie, które dały Japończykom wygraną 25:23. Jeszcze w pierwszej partii zdobył zaledwie jeden punkt, był zupełnie nieskuteczny, a teraz został bohaterem swojego zespołu.

Niemcy mogli desperacko szukać Grozera, ale atakujący od pierwszego seta niemal nie dawał znaku życia. A Japończycy tylko się napędzali. W trzeciej partii już na tyle, że Niemcy prowadzili tylko raz - po pierwszej akcji. Później to ich rywali dominowali, wychodząc na wysokie prowadzenie pięcioma punktami (2:7, potem 4:9). Zawodnicy Michała Winiarskiego mieli dwie szanse, żeby ich dojść: raz zmniejszyli stratę do jednego punktu przy 10:11, ale nie udało im się doprowadzić choćby do wyrównania, a później tuż przed końcówką tracili dwa punkty, gdy było 16:18. To Japończycy z powracającym do świetnej dyspozycji Yujim Nishidą poradzili sobie lepiej i wygrali tę partię do 20. Czar ich dobrej gry prysł.

Niemcy byli pod ścianą. Japończycy już mieli meczbola. Ale to zespół Winiarskiego z wielkim sukcesem po pierwszym meczu

Japończycy postawili Niemców pod ścianą. Mieli wszystko w swoich rękach, czwarty set mógł zdecydować o losach tego spotkania. Przez długi czas gra toczyła się niemal wyłącznie punkt za punkt. W pewnym momencie Niemcy złapali jednak trzypunktową przewagę przy stanie 19:16 i wydawało się, że to może wystarczyć, żeby kontrolować grę przy kluczowych piłkach. Przy setbolach zawodnicy Winiarskiego nie mieli już jednak marginesu błędu. Pierwsze cztery zresztą zmarnowali.

I to pomimo tego, że trener obronił ich dwoma challenge'ami przed piłkami meczowymi dla Japonii. W końcu rywale zyskali jednego meczbola, ale nie udało się go wykorzystać. Tę sytuację Niemcy obrócili już na swoją korzyść. Piąta piłka setowa przyniosła im wygraną 30:28 i przedłużenie spotkania o tie-breaka.

I od pierwszych piłek wydawało się, że Niemcy mogli złamać Japończyków tuż przed piątym setem, że ten niewykorzystany meczbol skończył im szanse na wygraną w tym spotkaniu. Zawodnicy Winiarskiego grali znakomicie i prowadzili aż 8:4 przy zmianie stron. Potem Japończycy się jednak przebudzili i odrobili straty (11:10). W końcówce minimalnie do przodu wysunęli się Niemcy, a ich rywale zaczęli popełniać coraz więcej błędów. To Europejczycy zyskali trzy piłki meczowe i wykorzystali drugą z nich, wygrywając 15:12 i 3:2 w całym meczu.

Zwycięstwo w pierwszym meczu igrzysk to już spory sukces Michała Winiarskiego. Legenda polskiej kadry - mistrz świata z 2014 roku - prowadzi ten zespół od 2022 roku i najpierw awansem na turniej olimpijski, a teraz pierwszym zwycięstwem w Paryżu buduje swoją trenerską markę. Kolejny mecz jego zespół rozegra we wtorek, 30 lipca, gdy o 13:00 zmierzy się z Amerykanami. Dzień później Japończycy zagrają z Argentyną.