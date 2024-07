O której grają dzisiaj siatkarze? Gdzie oglądać Polska - Egipt? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski w siatkówce pojechała do Paryża w jednym celu - zdobyć medal! Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia w Lidze Narodów prezentowała kapitalną formę, zdobywając brązowy krążek. Następnie wygrała trzy spotkania w Memoriale Huberta Wagnera. Ostatnim sprawdzianem przed igrzyskami olimpijskimi był rozgrywany w Polsce turniej towarzyski, który dostarczył mnóstwo emocji.

Kiedy grają polscy siatkarze na igrzyskach?

Tam biało-czerwoni na start przegrali 2:3 z Japonią. - Nie traktuję tego w kategoriach wymówki, ale faktem jest, że nie byliśmy w topowej formie. Ale nawet nie będąc w niej, wciąż mieliśmy szansę, by wygrać ten mecz. To pozytywna rzecz. Byliśmy bardzo blisko, grając z jednym z najlepszych zespołów świata, a nie grając najlepiej. Zagraliśmy dużo poniżej swojego zwyczajowego poziomu. Rywale serwowali i atakowali mocniej od nas, co nie było typowe dla ich charakterystyki. W niektórych sytuacjach brakowało nam skupienia, czasem dokładności - mówił po tym spotkaniu nieco zrozpaczony selekcjoner Polaków.

W drugim i zarazem ostatnim spotkaniu nasza kadra ograła po tie-breaku Stany Zjednoczone 3:2. Teraz Polacy są już w Paryżu, gdzie w turnieju olimpijskim w grupie B zmierzą się z Egiptem, Brazylią i Włochami. Na inaugurację rozgrywek ich pierwszymi rywalami będą Egipcjanie, którzy na papierze są najsłabszą kadrą z całej grupy.

Nawet ich trener Fernando Munoz Benítez podkreśla, że jego drużyna przyjechała do stolicy Francji zebrać cenne doświadczenie na przyszłość. W takiej sytuacji zwycięstwo reprezentacji Polski wydaje się być formalnością, choć swoją wartość trzeba jeszcze udowodnić na parkiecie. Ważna jest również wysoka wygrana, aby przed starciami ze światowymi potęgami wyrobić sobie jak największą przewagę i finalnie awansować do ćwierćfinału IO.

Polska - Egipt. O której grają polscy siatkarze dzisiaj? Transmisja TV na żywo, stream live

Spotkanie Polska - Egipt na igrzyskach olimpijskich w Paryżu odbędzie się w sobotę 27 lipca o godz. 17:00. Będzie to pierwsze starcie naszej kadry w stolicy Francji. Transmisję z meczu przeprowadzi TVP 1. W internecie spotkanie można obejrzeć na stronie tvpsport.pl, TVP VOD oraz platformie MAX. Zapraszamy do śledzenie relacji tekstowej z meczu Polaków na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.