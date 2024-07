Reprezentant Polski nie wytrzymał po ceremonii otwarcia. Grzmi o LGBT

Tym razem ceremonia otwarcia igrzysk odbyła się nie na stadionie - jak dotychczas miało to miejsce - ale poza jego terenem. Parada zawodników zorganizowana została w formie spływu łodzi, na których prezentowano kolejne kraje uczestników biorących udział w IO. Sporą część widowiska poświęcono na występy artystyczne. Nie wszystkim te elementy przypadły do gustu.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy w siatkówce jest spalony? Co Polacy wiedzą o tej dyscyplinie sportu?

Mocne słowa o ceremonii. Szczypiornista nie gryzł się w język

- Obrzydliwe rozpoczęcie Igrzysk. To jest promocja sportu, a nie obnażanie i marsz LGBT! - takimi słowami piłkarz ręczny Kacper Adamski skomentował część występów artystycznych podczas ceremonii otwarcia igrzysk. Swoją opinię zamieścił na portalu X. Opatrzył ją także zdjęciem telewizora i fragmentu występów artystycznych widowiska.

Jeden z użytkowników portalu X wprost zasugerował, że zastanawia się, czy będzie dalej oglądać dalsze zmagania podczas imprezy. Adamski odpowiedział: - Mimo wszystko będę oglądać, ponieważ moi znajomi startują, aczkolwiek rozpoczęcie Igrzysk nie miało nic wspólnego ze sportem, a z obrzydliwym naśmiewaniem się z ostatniej wieczerzy itp.

Niektórzy użytkownicy nie podzielali stanowiska szczypiornisty. "Następny ograniczony rozumek", "Co za beton...", "Każdy widzi to, co chce zobaczyć" - brzmiały inne odpowiedzi.

Kacper Adamski to piłkarz ręczny grający na pozycji rozgrywającego. W poprzednim sezonie reprezentował barwy klubu Azoty Puławy. W 31 meczach zdobył 149 goli. W 2021 roku znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata w Egipcie. Polacy zajęli na tym turnieju 13. miejsce.